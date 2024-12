Hô Chi Minh-Ville

Investir dans la culture et les arts : des projets prioritaires pour l'avenir

Le 20 décembre, le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville a organisé une conférence pour faire le bilan des activités de l'année 2024 et définir les orientations ainsi que les priorités pour 2025 dans les domaines de la culture et du sport.

>> Quand identité culturelle rime avec innovation visuelle

>> Investissement et financement dans les arts du spectacle

Étaient présents à la conférence Ta Quang Dông, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme ; Phan Nguyên Nhu Khuê, chef du département de propagande du Comité du Parti communiste de Hô Chi Minh-Ville; Trân Thi Diêu Thuy, vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Nouveau théâtre Gia Dinh

Vo Trong Nam, directeur adjoint du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, a rapporté que sur les 108 tâches assignées au cours de l'année écoulée, dont 11 tâches émergentes, 105 ont été réalisées (97,2%). Les trois restantes ont été reportées à 2025.

L'un des résultats notables soulignés est la mise en œuvre du programme visant à offrir à chaque habitant de Hô Chi Minh-Ville l'accès gratuit à au moins une activité parmi les suivantes : une formation sportive, une formation artistique, la visite de musées publics et la participation à des programmes artistiques organisés par les services publics relevant du Service de la culture et des sports.

Plus de 525.000 visiteurs ont bénéficié de la gratuité d'accès aux musées. Ce chiffre est considérable et témoigne d'un réel engouement du public pour les institutions muséales. Il suggère que la suppression des barrières financières a permis à un large public, qui n'aurait peut-être pas eu les moyens auparavant, d'avoir accès à ces "temples du savoir" que sont les musées.

En 2024, le Service a mis en œuvre 48 projets d'investissement public pour un montant total de 1.326 milliards de dôngs, dont 31 (représentant un investissement de 1.177 milliards de dôngs) ont été approuvés par le Conseil populaire et le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

La tenue d'une conférence pour promouvoir l'investissement dans les projets culturels et sportifs en 2024 a porté ses fruits, avec dix investisseurs manifestant leur intérêt pour 14 projets. Le Service a identifié cinq projets prioritaires, jugés particulièrement réalisables : centre culturel et artistique de Hô Chi Minh-Ville dans la nouvelle zone urbaine de Thu Thiêm ; centre culturel polyvalent pour enfants - complexe cinématographique ; centre culturel et sportif polyvalent de Hô Chi Minh-Ville dans le district de Cân Gio ; théâtre Gia Dinh et centre culturel de Hô Chi Minh-Ville.

En 2024, le Service municipal a organisé plus de 41 festivals, événements et séries d'événements, soit une baisse de 18% par rapport à 2023. Parmi ces événements, le Festival international de musique HoZo 2024 et le Festival international du film de Hô Chi Minh-Ville se distinguent comme étant les plus attrayants et spectaculaires.

Le Service a conseillé le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville en vue de la création d'un comité directeur chargé de préparer les dossiers de candidature : celui des tunnels de Cu Chi pour une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, et celui de l'art de la danse du lion et du dragon pour une reconnaissance en tant que patrimoine culturel immatériel national.

En matière de sport, Hô Chi Minh-Ville figure parmi les trois principales entités sportives du pays, contribuant de manière significative aux succès nationaux lors de compétitions sportives régionales, continentales et mondiales.

Lors des tournois nationaux, la ville a remporté 1.440 médailles d’or, 1.174 d’argent et 1.293 de bronze, ce qui représente une augmentation de 28% par rapport à 2023. En revanche, lors des tournois internationaux, les athlètes ont décroché 184 médailles d’or, 121 d’argent et 93 de bronze, soit une baisse de 14,4% par rapport à l’année précédente.

Dix contenus clés pour 2025

Concernant l'orientation des opérations en 2025, le Service municipal de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville se concentrera sur la mise en œuvre de dix contenus clés :

Bâtir une culture et un peuple pleinement épanouis, constituant un fondement spirituel solide et une force endogène pour la nouvelle ère. Cela passe notamment par une attention particulière à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel, des arts, des sports et des fêtes traditionnelles.

Continuer à mettre en œuvre l'accès à des instructions de formation gratuites dans le programme de base du sport et des arts, ainsi que l'entrée gratuite dans les musées publics.

Consolider et perfectionner le système institutionnel, construire des mécanismes et des politiques synchrones spécifiques.

Investir dans le capital humain pour faire face aux défis et saisir les opportunités d'un monde en constante évolution.

Moderniser et renforcer les structures culturelles, en les ancrant solidement dans le tissu social.

Intensifier les efforts pour atteindre les objectifs du projet de stratégie de développement de l'industrie culturelle de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2020-2030.

Mettre en place une gouvernance solide, efficiente et efficace.

Renforcer les activités de transformation numérique et l'application des technologies de l'information dans le stockage et la préservation des ressources culturelles.

Construire une culture de l'économie et de l'anti-gaspillage dans le secteur de la culture et du sport.

Intégrer pleinement la culture et le sport dans les stratégies diplomatiques, en les utilisant comme des leviers pour atteindre des objectifs politiques, économiques et sociaux.

Texte et photos : Quang Châu/CVN