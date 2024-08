La mobilisation des fonds en faveur de la ligne ferroviaire à grand vitesse Nord-Sud réalisable

Le projet de la ligne ferroviaire à grand vitesse Nord-Sud représentera un investissement total de 67,34 milliards d'USD, selon le ministère des Transports et des Communications.

>> Modernisation du tronçon ferroviaire Nha Trang - Sài Gon

>> Construction d'une ligne ferroviaire Nord-Sud à grande vitesse moderne et cohérente

La ligne ferroviaire à grand vitesse Nord-Sud sera dotée d'une vitesse de conception de 350 km/h et d'une exploitation de trains de voyageurs et de fret en cas de besoin. La ligne ferroviaire Nord-Sud existante sera modernisée pour transporter des marchandises, a déclaré le vice-ministre du Transport et des Communications Nguyên Danh Huy.

Photo : CTV/CVN

De nouvelles études de la Banque mondiale ont montré que le Vietnam est à un bon moment pour construire une ligne ferroviaire à grande vitesse alors que son PIB moyen par habitant en 2023 a atteint environ 4.284 USD, soit le niveau plus élevé par rapport à celui du Japon, de la Chine, l'Ouzbékistan au moment où ces pays ont commencé à investir dans les lignes ferroviaires à grande vitesse.

Le PIB moyen par habitant du Vietnam devrait atteindre environ 7.500 USD d'ici 2030. À ce moment, la majorité des Vietnamiens pourront payer des services ferroviaires à grande vitesse, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne la feuille de route de construction, le directeur adjoint du Conseil de gestion des projets ferroviaires, Chu Van Tuân, a déclaré que dans les meilleures conditions, les investissements sont injectés dans l’ensemble de la ligne ferroviaire qui sera mise en chantier avant 2030 et sera mise en service avant 2040.

Photo : VNA/CVN

Dans le cas où les investissements seront divisés, les tronçons Hanoï - Vinh et Nha Trang - Hô Chi Minh-Ville, d’une longueur totale de 642km, bénéficieront d’abord d'un investissement prévu de 29,88 milliards d'USD et seront mise en service avant 2035. Le tronçon Vinh - Nha Trang, d’une longueur de 899km, bénéficiera ensuite d'un investissement prévu de 37,46 milliards d'USD et sera mise en service avant 2040.

La ligne ferroviaire à grand vitesse Nord - Sud bénéficiera des investissements publics et des aides publiques au développement. Sur la base des évaluations préliminaires sur la capacité à équilibrer le budget de l'État sur la période 2026 - 2030, la mobilisation des fonds pour le projet est réalisable, a déclaré le vice-ministre Nguyên Danh Huy.

VNA/CVN