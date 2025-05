Le quai N°3 du port de Vung Ang, nouvelle marque de solidarité Vietnam - Laos

Photo : VNA/CVN

L’événement marque non seulement une nouvelle étape de développement de l’entreprise, mais démontre également la mise en œuvre approfondie, pratique et efficace des engagements entre les gouvernements du Vietnam et du Laos sur la coopération en matière d’investissement dans le développement des quais nos 1, 2 et 3 du port de Vung Ang, tout en renforçant les liens et la coopération économique entre les deux pays.

Il y a plus de 20 ans, en mars 2001, dans le district de Ky Anh, le ministère des Transports a inauguré et mis en service le quai N°1 du port en eau profonde de Vung Ang, d’une capacité prévue de 460.000 tonnes/an, avec une profondeur devant le quai de 10 m et une longueur de quai de 185 m, sous la présence des dirigeants de haut niveau des deux pays.

Accueillir des navires polyvalents

Ce port maritime présente de nombreux avantages remarquables, avec une grande profondeur naturelle, qui permet d’accueillir des navires polyvalents de 40.000 DWT pour charger et décharger des marchandises.

Ainsi, le port de Vung Ang a été inscrit sur la carte maritime internationale et est devenu un site de référence pour les grandes compagnies maritimes mondiales.

Le port de Vung Ang est le port en eau profonde le plus proche des postes-frontière reliant le Vietnam au Laos et au Nord-Est de la Thaïlande. Le port est situé à un peu plus de 100 km des postes-frontière de Cha Lo (province de Quang Binh) et de Câu Treo (province de Hà Tinh).

En réponse aux exigences d’intégration et de développement de la province de Hà Tinh et du Laos, le quai N°2 du port de Vung Ang a été investi et mis en service en 2010 avec une capacité de 860.000 tonnes de marchandises par an.

Ce quai mesure 270 m de long, avec une profondeur devant le quai de 13 m et un brise-lames de 260 m. Il dispose également d’un espace de stockage de 17.800 m² et de deux entrepôts de 5.000 m² chacun.

Afin de faciliter les activités à long terme des entreprises des deux pays et de permettre l’exploitation proactive des quais N°1, 2 et 3 du port en eau profonde de Vung Ang, la société du port international Laos - Vietnam a été créée.

B. Bacalanmo, capitaine du navire RHL Monica (nationalité libérienne), d’une capacité de 40.000 DWT, qui fréquente régulièrement le port de Vung Ang pour le chargement, a déclaré qu’"en plus des avantages distinctifs du port en eau profonde de Vung Ang, les terminaux sont situés près des routes maritimes internationales.

Nous apprécions la capacité de manutention des marchandises au port de Vung Ang. Les opérations de chargement et déchargement se déroulent rapidement et en toute sécurité, ce qui inspire une grande confiance aux grandes compagnies maritimes chaque fois qu’elles accostent pour charger des marchandises».

Plus de 5 millions de tonnes de marchandises transités

Photo : CTV/CVN

Rien qu’en 2024, plus de 5 millions de tonnes de marchandises ont transité par les quais N°1 et 2 du port de Vung Ang, soit plus de 3,5 fois la capacité de conception de ces deux quais, dont environ un tiers sont des marchandises importées et exportées par le Laos.

Après près d’un quart de siècle de mise en service, les quais nos et 2 du port de Vung Ang, gérés et exploités par la société par actions du port international Laos-Vietnam, ont atteint leur pleine capacité, contribuant de manière significative au développement de l’entreprise ainsi qu’au développement socio-économique de la province de Hà Tinh et des deux pays.

Face à la demande croissante de marchandises, la société par actions du port international Laos – Vietnam a investi dans le quai supplémentaire N°3, avec un investissement total de près de 1.000 milliards de dôngs.

À la fin du mois d’avril, les quais nos et 2 sont occupés par de nombreux grands navires en cours de chargement. Les véhicules et les ouvriers travaillent avec effervescence.

Le quai N°3 mesure 225 mètres de long et peut accueillir des navires de marchandises d’une capacité de 45.000 DWT. Sa capacité d’exploitation annuelle est de 2,15 millions de tonnes de marchandises.

En plus du système des quais portuaires de Vung Ang, le Vietnam et le Laos encouragent des projets de connexion des transports entre les deux pays, tels que l’autoroute Vientiane - Hanoï et la ligne ferroviaire Vientiane - Vung Ang.

NDEL/VNA/CVN