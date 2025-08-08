Le président vietnamien rencontre la présidente de l’Assemblée nationale angolaise

La présidente de l’Assemblée nationale angolaise Carolina Cerqueira a décrit le Vietnam comme un ami toujours au cœur de son pays lors de sa rencontre avec le président vietnamien Luong Cuong, le 7 août (heure locale) à Luanda.

Photo : VNA/CVN

La rencontre, qui s’inscrivait dans le cadre de la visite d’État du dirigeant vietnamien dans ce pays africain, faisait suite à son discours de politique générale prononcé lors d’une session plénière spéciale du Parlement angolais tenue à l’occasion de ce voyage.

En accueillant le chef de l’État vietnamien au siège de l’Assemblée nationale angolaise, la présidente Carolina Cerqueira a déclaré que cette visite était un message d’amitié fondé sur le respect mutuel et la coopération pour un développement commun.

Elle a remercié le président Luong Cuong pour son important discours politique, qui reflète la politique étrangère ouverte du Vietnam, axée sur la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures, ainsi que sa détermination à renforcer ses relations avec l’Angola et l’Afrique en général.

La présidente de l’Assemblée nationale angolaise a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques du Vietnam, se disant convaincue que cette visite ouvrirait un nouveau chapitre et renforcerait davantage la coopération bilatérale.

Elle a souligné la volonté de renforcer la coopération avec l’Assemblée nationale et les agences gouvernementales vietnamiennes afin de promouvoir l’élaboration d’un cadre juridique pour la collaboration bilatérale. Elle a également appelé à intensifier les échanges entre les jeunes parlementaires et les femmes parlementaires des deux pays, contribuant ainsi à renforcer les liens dans les domaines scientifique et technologique, culturel et interpersonnel.

De son côté, le président Luong Cuong s’est dit honoré de sa visite et de son discours politique à l’Assemblée nationale angolaise, soulignant qu’il s’agissait d’une occasion cruciale pour le Vietnam de partager ses orientations de développement, ses points de vue sur la situation internationale et régionale, ainsi que les orientations pour le développement des relations avec l’Angola, 50 ans après l’établissement des relations diplomatiques.

Appréciant hautement le rôle considérable de l’Assemblée nationale angolaise et ses contributions aux remarquables réalisations du pays et au renforcement des relations bilatérales, il a souligné que l’Angola était un partenaire de premier plan, un camarade et un frère du Vietnam en Afrique.

Il a souligné la volonté d’ouvrir une nouvelle phase de développement qualitatif et quantitatif des relations afin de faire du "partenariat de coopération pour un développement commun" entre le Vietnam et l’Angola un modèle de coopération Sud-Sud.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a approuvé les propositions de la présidente de l’Assemblée nationale angolaise Carolina Cerqueira visant à promouvoir le rôle des deux Assemblées nationales dans les relations générales entre leurs pays.

Il a demandé aux deux Assemblées nationales d’intensifier les visites mutuelles, les réunions et les échanges d’expériences entre leurs commissions spécialisées et leurs parlementaires. Il a suggéré aux deux parties de créer des groupes d’amitié parlementaire et de renforcer la coordination et la consultation au sein des forums multilatéraux tels que l’Union interparlementaire (UIP) et la Conférence mondiale des jeunes parlementaires.

Lors de leur rencontre, les deux dirigeants ont également convenu de continuer de renforcer la confiance politique, de stimuler les échanges de délégations de haut niveau par tous les canaux, y compris parlementaire, et de créer un cadre juridique favorable à la coopération bilatérale.

Ils ont convenu de promouvoir la mise en œuvre des accords signés et d’accélérer les négociations sur certains documents importants et fondamentaux dans des domaines tels que l’investissement, le commerce, le pétrole et le gaz, l’énergie, les mines, l’agriculture et la banque.

À cette occasion, le président Luong Cuong a transmis l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à la présidente de l’Assemblée nationale angolaise Carolina Cerqueira de se rendre prochainement au Vietnam. Elle l’a remercié et a accepté avec plaisir.

