Les dirigeants du Laos, de la Chine et du Cambodge félicitent le président Tô Lâm

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président lao Thongloun Sisoulith a exprimé son grand enthousiasme et ses chaleureuses félicitations à Tô Lâm, convaincu que l’élection reflète la confiance et l’estime que lui ont accordé le Parti, l’État et le peuple vietnamiens.

Le dirigeant lao a exprimé sa joie de travailler avec le président vietnamien pour cultiver la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les partis, les États et les peuples des deux pays.

Il s’est également dit convaincu qu’avec le niveau de capacité et la riche expérience accumulée au fil des années à divers postes importants, Tô Lâm, aux côtés d’autres dirigeants vietnamiens, conduira le pays et son peuple à réaliser des réalisations encore plus grandes dans l’oeuvre d’édification et de défense nationales.

Le président chinois Xi Jinping a exprimé sa joie face à cette nouvelle et a souligné que le Vietnam et la Chine sont des voisins socialistes amis partageant des montagnes et des rivières.

Il a rappelé sa visite d’État au Vietnam, au cours de laquelle lui et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, ont déclaré la création d’une communauté d’avenir partagé de portée stratégique, ouvrant un nouveau chapitre dans les relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Xi Jinping s’est dit heureux de constater les progrès positifs réalisés par les différents secteurs et localités du pays dans la promotion de ce partenariat.

Affirmant la plus haute importance accordée aux relations Vietnam - Chine, le dirigeant chinois s’est dit prêt à travailler avec le président vietnamien pour maintenir les échanges stratégiques et diriger la construction de la communauté d’avenir partagé de manière plus profonde et plus pragmatique, apportant de plus grands avantages à leur peuple.

Il a souhaité au Vietnam prospérité et bonheur, et à Tô Lâm de plus grandes réalisations dans son nouveau poste.

Le roi du Cambodge Norodom Sihamoni a exprimé sa conviction que sous la direction du président Tô Lâm, le Vietnam obtiendra de grands succès et un développement rapide dans tous les domaines et maintiendra son rôle important dans la région et dans le monde.

Le monarque a déclaré espérer que les liens entre les peuples des deux pays se renforceront pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement.

VNA/CVN