Le Vietnam appelle à des efforts accrus pour protéger les civils dans les conflits

Le Vietnam a appelé les parties impliquées dans les conflits à respecter strictement le droit international et le droit international humanitaire, en particulier les quatre Conventions de Genève de 1949 et les résolutions pertinentes de l'ONU, afin de mieux protéger les civils dans les conflits.

Photo : VNA/CVN

L'appel a été lancé par le ministre conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, lors du débat public du Conseil de sécurité des Nations unies tenu les 21 et 22 mai sur la protection des civils dans les conflits armés en combinaison avec la célébration du 25e anniversaire de la résolution 1265 (1999) du Conseil de sécurité et du 75e anniversaire des Conventions de Genève de 1949.

Citant le conflit à Gaza qui a tué en moyenne plus de 150 civils chaque jour au cours des sept derniers mois, il a souligné que la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU devraient prendre des mesures plus efficaces pour protéger les civils et les infrastructures civiles.

Le responsable a estimé que le meilleur moyen était d'éradiquer les causes du conflit et de créer des conditions favorables au dialogue et à la réconciliation.

Il a également souligné les efforts du Vietnam pour promouvoir la protection des civils, notamment en inscrivant dans le Code pénal les crimes contre la paix, les crimes de guerres d'agression, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2020-2021, le Vietnam a pris en charge la rédaction et favorisé l'adoption de la résolution 2573 sur la protection des infrastructures civiles essentielles dans les conflits, tout en présidant un certain nombre de réunions visant à surmonter les conséquences des mines terrestres, à prévenir la violence sexuelle et à prendre soin des enfants dans les conflits, a-t-il ajouté.

Photo : VNA/CVN

Lors de l'événement, qui a réuni des représentants de plus de 90 États membres, des observateurs de l'ONU et un certain nombre d'organisations internationales, la majorité des participants ont exprimé leur profonde préoccupation face à l'augmentation des conflits armés au cours de l'année écoulée, qui ont entraîné de nombreuses conséquences désastreuses pour les civils.

Le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU a montré que plus de 33.000 civils sont morts dans les conflits en 2023, soit une augmentation de 72% par rapport à 2022, des violations alarmantes du droit international humanitaire et des difficultés d'accès à l'aide humanitaire dans les zones de conflit.

En participant aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, le Vietnam a également contribué efficacement à la protection des civils touchés par les conflits sur place.

La résolution 1265 du 17 septembre 1999 a reconnu pour la première fois la protection des civils dans les conflits comme une question importante pour la paix et la sécurité internationales et est devenue un point annuel officiel à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations unies.

Parallèlement, les quatre Conventions de Genève de 1949 et trois Protocoles additionnels sont considérés comme le fondement du droit international humanitaire pour protéger les victimes des conflits armés.

VNA/CVN