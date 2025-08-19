Le président sud-coréen ordonne la mise en œuvre progressive des accords intercoréens existants

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a ordonné lundi 18 août la mise en œuvre progressive des accords intercoréens existants, selon le bureau présidentiel.

>> La République de Corée interrompt ses émissions par haut-parleur dans les zones frontalières avec la RPDC

Photo : Yonhap/VNA/CVN

Lors d'une réunion du gouvernement, il a ordonné aux ministères concernés de préparer la mise en œuvre progressive des accords existants avec la République populaire démocratique de Corée (RPDC), en commençant par ceux qui peuvent l'être.

M. Lee a indiqué que son pays prendrait régulièrement des mesures pour réduire les tensions sur la base du maintien d'une préparation à toute épreuve, soulignant que de petits pas rétabliraient la confiance mutuelle, élargiraient le chemin de la paix et jetteraient finalement les bases d'une croissance commune entre les deux Corée.

Ces propos surviennent après que M. Lee a promis, lors de son discours de la fête de la libération la semaine dernière, de prendre des mesures cohérentes pour réduire les tensions et rétablir la confiance avec la RPDC.

Le dirigeant sud-coréen a également dit que Séoul prendrait des mesures graduelles pour rétablir l'accord militaire signé lors du sommet intercoréen de 2018, afin de prévenir des affrontements accidentels et de renforcer la confiance militaire entre les deux pays.

Xinhua/VNA/CVN