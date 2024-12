La tradition glorieuse de l'Armée populaire du Vietnam

Au cours de 80 années de construction, de combat et de développement, l’Armée populaire du Vietnam a forgé une tradition glorieuse.

>> Bâtir une armée régulière bien entraînée

"L'armée vietnamienne est fidèle au Parti, dévouée au peuple, toujours prête à combattre et à se sacrifier pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, pour le socialisme. Elle accomplit toutes les missions, surmonte toutes les difficultés et vainc tous les ennemis", selon le Président Hô Chi Minh.

VNA/CVN