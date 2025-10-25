Le PM félicite deux nouveaux vice-PM et trois nouveaux ministres

Le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a remis samedi 25 octobre les décisions du président de la République portant nominations de Pham Thi Thanh Trà et Hô Quôc Dung au poste de vice-PM pour le mandat 2021-2026.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a également remis les décisions présidentielles portant nominations de Lê Hoài Trung comme ministre des Affaires étrangères, de Trân Duc Thang comme ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, et de Dô Thanh Binh comme ministre de l’Intérieur pour le mandat 2021-2026.

Ces nominations, faites sur proposition du chef du gouvernement, ont été ratifiées plus tôt le même jour par l’Assemblée nationale de la XVe législature lors de sa 10e session en cours à Hanoï.

Au nom du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité les deux nouveaux vice-Premiers ministres et les trois nouveaux ministres qui se sont vu confiés par le Parti, l’État et l’Assemblée nationale de nouvelles responsabilité, qui sont pour eux à la fois un grand honneur et une grande fierté et aussi une très lourde tâche.

Il a remercié le Comité central du Parti, le Politburo, le Secrétariat du Comité central du Parti, le secrétaire général Tô Lâm, l’Assemblée nationale et le président de la République d’avoir toujours dirigé, soutenu et accompagné le gouvernement et continué à prêter attention au renforcement de l’appareil et du personnel du gouvernement pour le mandat 2021-2026.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que ce mandat du gouvernement est très particulier et unique, caractérisé par les difficultés et défis multiples dans la plupart des domaines et des changements de personnel, tandis que le gouvernement doit accomplir de nombreuses tâches importantes et urgentes dans un contexte national, régional et mondial changeant, complexe et imprévisible.

Édifier un gouvernement facilitateur

Cependant, grâce à la direction du Parti, régulièrement et directement du Politburo, du Secrétariat du Comité central du Parti ayant à sa tête le secrétaire général Tô Lâm, aux efforts conjoints et au consensus du peuple et du monde des affaires, à l’aide des amis internationaux, le gouvernement a obtenu des résultats très louables et appréciables en 2025 et dans toute la période 2021-2025, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

Rappelant l’objectif d'édifier un gouvernement facilitateur, intègre, actif et au service du peuple, la nécessité de préserver la solidarité et l’unité, il a demandé aux deux vice-Premiers ministres et aux trois ministres de promouvoir de faire preuve de dynamisme, de créativité, d’audace et d’action dans l’exercise de leurs fonctions.

Le gouvernement continue de privilégier la promotion de la croissance, le maintien de la stabilité macroéconomique, le contrôle de l’inflation, la garantie des grands équilibres de l’économie ; de s’efforcer pour atteindre une croissance du PIB de 8,3 à 8,5% en 2025 et à deux chiffres dans les années à venir ; de renforcer l’autonomie stratégique, de restructurer l’économie, de rénover le modèle de développement vers une économie verte, numérique, circulaire, collaborative ; d’accélérer l’industrialisation, la modernisation et l’urbanisation ; d’élever la qualité des ressources humaines ; et de répondre opportunément et efficacement aux chocs extérieurs, a-t-il fait savoir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est déclaré convaincu et a souhaité que les nouveaux vice-Premiers ministres et les nouveaux ministres oeuvrent ensemble avec le gouvernement pour prendre en héritage et promouvoir la tradition du gouvernement à travers les périodes, fassent valoir leurs expériences et redoublent d’efforts sur la voie de la rénovation pour construire un gouvernement pionnier et exemplaire, servant de tout cœur la patrie et le peuple, dans l’intérêt du Parti, de la nation et du peuple.

Au nom des nouveaux vice-Premiers ministres et ministres, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà, la première femme à occuper ce poste, a remercié le Politburo, le Secrétariat du Comité central du Parti, l’Assemblée nationale, le gouvernement et les dirigeants clés du Parti et de l’État pour la confiance témoignée à leur égard. Elle a promis de travailler de tout son cœur et avec la plus grande responsabilité, et d’œuvrer avec tous les membres du gouvernement pour mener à bien les tâches assignées et mériter de la confiance du Parti, du président de la République, du gouvernement, du Premier ministre et de l’Assemblée nationale.

VNA/CVN