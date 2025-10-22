Visite du secrétaire général Tô Lâm à l’université Aalto

Dans le cadre de sa visite officielle en Finlande, le 22 octobre (heure locale), le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a visité l’université Aalto, rencontré la Direction de l’université et échangé avec des étudiants vietnamiens poursuivant leurs études en Finlande.

Le président de l’université Aalto, Ilkka Niemela, a salué l’élévation des relations entre le Vietnam et la Finlande au niveau de partenariat stratégique, exprimant sa conviction que la visite du dirigeant vietnamien donnera un nouvel élan pour approfondir davantage les relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’éducation et de la formation.

Photo : VNA/CVN

Le président de l’université Aalto a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques, éducatives et scientifiques du Vietnam. Il a également présenté les activités de coopération avec les partenaires vietnamiens dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la recherche académique, tout en affirmant sa volonté de renforcer la coopération dans les domaines de pointe de son université : intelligence artificielle, transformation numérique, énergies renouvelables, entrepreneuriat et innovation.

Le secrétaire général Tô Lâm a remercié la direction de l’université Aalto pour l’organisation de cette rencontre significative et pour avoir facilité l’accueil d’étudiants vietnamiens, contribuant ainsi à la formation des ressources humaines et au transfert de connaissances vers le Vietnam.

Il a souligné que le Parti et l’État vietnamiens accordaient une priorité absolue au développement de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique ainsi que de l’éducation et de la formation, en particulier dans la construction d’un capital humain de haute qualité afin de faire entrer le pays dans une nouvelle ère de développement.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a proposé à la direction de l’Université Aalto de continuer à soutenir la coopération dans la formation universitaire et postuniversitaire, la recherche scientifique et le transfert de technologies, tout en valorisant les atouts de l’université : formation pluridisciplinaire, intégration de la science, de la technologie, du commerce et de l’art, ainsi que sa philosophie éducative encourageant la créativité et l’esprit d’entrepreneuriat.

Lors de sa rencontre avec des étudiants vietnamiens poursuivant leurs études en Finlande, Tô Lâm a rappelé qu’au cours des cinq dernières décennies, les relations entre le Vietnam et la Finlande s’étaient resserrées et avaient été élevées au rang de partenariat stratégique, ouvrant la voie à une coopération plus substantielle, notamment dans les domaines de l’éducation, de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

Informant sur la situation dans le pays, le secrétaire général a indiqué que le Parti avait récemment adopté la Résolution N°71 sur le développement révolutionnaire de l’éducation et de la formation, soulignant que l’éducation est une priorité nationale et un moteur essentiel du développement du pays.

Il a souligné que les étudiants vietnamiens à l’étranger jouent un rôle très important en tant que ponts culturels et intellectuels entre le Vietnam et le monde, transmettant les valeurs nationales tout en intégrant les connaissances et les standards internationaux.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a appelé les étudiants à renforcer l’aspect pratique dans leurs études et recherches, à lier la théorie à la pratique et à contribuer au développement de leur pays. Il a affirmé que le Vietnam met en place des mécanismes et politiques exceptionnels pour attirer les talents, et qu’il accueillerait toujours les étudiants de retour au pays pour contribuer à la nation.

Il a également encouragé les coopérations universitaires entre la Finlande et le Vietnam, en particulier avec l’université Aalto. Enfin, il a exhorté les étudiants à vivre et étudier avec responsabilité, à rester solidaires au sein de la communauté vietnamienne, à s’intégrer dans la société d’accueil et à promouvoir le rôle de passeurs de connaissances entre le Vietnam et la Finlande.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a visité le laboratoire de prototypage de l’université Aalto, qui développe des produits de recherche au service des objectifs climatiques et de l’économie circulaire.

VNA/CVN