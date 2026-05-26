Le président iranien ordonne le rétablissement de l'accès à l'internet mondial

Le président iranien Massoud Pezeshkian a ordonné le rétablissement de l'accès à l'internet mondial au niveau d'avant les troubles de janvier, a rapporté lundi 25 mai l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

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Photo : IRNA/VNA/CVN

Cette directive a été transmise lundi 25 mai au ministère des Technologies de l'information et de la communication, et approuvée par un centre gouvernemental spécial chargé du cyberespace et dirigé par le premier vice-président Mohammad-Reza Aref.

Selon l'Agence de presse des étudiants iraniens (ISNA), l'ordonnance entrera en vigueur mardi 26 mai.

L'Iran a restreint l'accès à l'internet mondial le 8 janvier, lorsque des manifestations nationales liées à des problèmes économiques - dont la forte dépréciation du rial - ont dégénéré en affrontements meurtriers et causé des dégâts matériels, notamment à des mosquées et à des bâtiments gouvernementaux.

Après plusieurs semaines de coupure, l'accès à internet a été rétabli temporairement, mais des restrictions ont été réimposées le 28 février lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des attaques conjointes contre l'Iran.

Xinhua/VNA/CVN