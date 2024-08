Le président indonésien élu Prabowo Subianto obtient la majorité à la Chambre basse

Le Parti NasDem, qui représente environ 10% des sièges au parlement, a annoncé tard le 15 août qu'il soutiendrait le nouveau gouvernement de Prabowo Subianto. Le chef du Parti Nasdem, Surya Paloh, a déclaré que sa décision de rejoindre la coalition de Prabowo Subianto favoriserait une atmosphère "plus calme et plus optimiste" et faciliterait le travail du nouveau gouvernement. Cette décision donnera au gouvernement de Prabowo Subianto le contrôle de la Chambre, augmentant sa part de 43% à 52% sur 580 sièges. La majorité parlementaire devrait faciliter le processus législatif, notamment l'approbation du budget 2025 que le président sortant Joko Widodo devait annoncer le 16 août. Comme prévu, Prabowo Subianto élu et le vice-président élu Gibran Rakabuming Raka prêteront serment le 20 octobre. S'exprimant après une réunion avec le chef du Parti Nasdem le 15 août, Prabowo Subianto a salué l'adhésion du Parti à la Coalition indonésienne avancée (KIM), affirmant que les partis coopèrent pour faire face aux défis futurs et que l'unité est la clé du succès d'une nation.

