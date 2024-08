L'Estonie consacrera environ 4% de son PIB à la défense à partir de 2026

>> Le Japon vise un budget de la défense à 2% de son PIB d'ici 2027

>> La Suède va faire passer son budget de la défense à 2% du PIB

"L'Estonie consacrera environ 4% de son PIB à la défense à partir de 2026. Nous avons récemment convenu d'une nouvelle "taxe de sécurité" qui sera payée, à quelques exceptions près, "par tous les contribuables", a déclaré M. Pevkur. "Il est clair que très bientôt, les 2% du PIB des pays membres de l’Otan consacrés à la défense ne suffiront plus. Si nous prenons au sérieux ce que les nouveaux plans de défense de l’Otan exigent de tous ses membres et quelles capacités militaires seront nécessaires à l'avenir, alors l'objectif précédent de l’Otan [pour les dépenses de défense] de 2%, qui a été fixé en 2014, n'est pas pertinent", a déclaré le ministre estonien. "C'est la réalité, que cela nous plaise ou non", a-t-il ajouté.

TASS/VNA/CVN