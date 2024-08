La BAD soutient le secteur de l'électricité thaïlandais pour émettre sa première obligation durable

Selon le communiqué de la BAD publié le 13 août, ce programme permettra de mobiliser un milliard de baths (28,44 millions d'USD) pour soutenir le développement de projets d'énergies renouvelables et améliorer l'accès à l'énergie dans tout le pays. L'obligation, d'une échéance de cinq ans, sera émise le 21 août auprès des investisseurs institutionnels thaïlandais, marquant une étape importante vers le développement d'un marché obligatoire dynamique et durable dans le pays. La BAD a déclaré que les fonds serviront à soutenir le programme de développement durable de la PEA, qui vise à stimuler le développement de projets d'énergies renouvelables et à renforcer les initiatives de résilience et d'adaptation au changement climatique, telles que les câbles sous-marins vers les îles éloignées. La banque a ajouté que la PEA utilisera également les fonds pour améliorer l'accessibilité à l'énergie, en particulier dans les zones sans accès à l'électricité, et pour améliorer la qualité de vie des bénéficiaires.

VNA/CVN