La Thaïlande développe une double voie ferrée

Le chef du bureau du gouverneur de la SRT, Ekarat Sri-arayanpong, a déclaré que la nouvelle voie améliorerait les opérations logistiques le long de l'itinéraire de 421 km. La modernisation devrait réduire les temps de trajet sur la ligne sud jusqu'à 90 minutes, rendant les voyages en train plus attrayants pour les touristes. Les trains n'ayant plus besoin d'attendre les uns les autres pour passer, la sécurité globale du système connaîtra également des améliorations significatives. Le chemin de fer commence à Nakhon Pathom et traverse Ratchaburi, Phetchaburi et Prachuap Khiri Khan avant de se terminer à Chumphon. Principalement au niveau du sol, les voies sont surélevées dans les zones urbaines pour réduire les embouteillages. Deux points de repère majeurs sont situés le long de la ligne. Le premier est le pont sur la rivière Mae Klong à Ratchaburi, que le gouvernement souhaite développer comme nouvelle attraction touristique pour la province, et le second est la nouvelle gare de Hua Hin, qui conserve le style architectural de l'ancienne gare.

VNA/CVN