La Zambie a fermé sa frontière avec la RDC en raison d'un litige commercial

"Nous avons décidé de prendre des mesures de précaution et de fermer la frontière pour l'instant", a déclaré le ministre zambien du Commerce et de l'Industrie, Chipoka Mulenga, cité par la chaîne publique ZNBC. Le ministre n'a pas précisé la raison de la fermeture ni la date de son éventuelle réouverture. La radio congolaise Okapi précise de son côté qu'il s'agit d'une réponse à l’interdiction faite par le ministère congolais du Commerce extérieur d’importer les bières, les boissons gazeuses, les carreaux, les faïences et la chaux. Selon ce dernier, la RDC note de plus en plus une incidence négative sur son économie à la suite de l'inflation importée, alors que "le rapport du ministère de l'Économie nationale révèle que certains produits importés contribuent à 60% à l'inflation". La fermeture de la frontière pourrait mettre en péril les exportations de métaux depuis la RDC qui passent dans une grande partie via la Zambie.

