Les jeunes discutent des échanges civilisationnels et de l'apprentissage mutuel

Près de 200 jeunes personnes chinoises et étrangères se sont réunies à Pékin pour partager leurs points de vue, et discuter des échanges et de l'apprentissage mutuel entre les différentes civilisations.

Une conférence internationale a eu lieu lundi 12 août pour donner l'opportunité aux jeunes de s'engager dans des dialogues sur la diversité culturelle, les échanges civilisationnels et l'apprentissage mutuel, l'héritage et l'innovation culturels, ainsi que la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. Mohammed Jihad, de l'Égypte, a plaidé en faveur des efforts actifs pour garantir que les diverses cultures se développent de manière vigoureuse grâce au dialogue. Zhang Shanqing, professeur à l'Institut d'études Dunhuang de l'Université de Lanzhou, a déclaré que la culture chinoise, comme le démontre la culture Dunhuang, était très inclusive et permettait ainsi l'acceptation des cultures étrangères. L'événement a été organisé par le Centre international d'échanges de la jeunesse de Chine et soutenu par la Fédération de la jeunesse de Chine. Il s'agit de l'une des activités du Forum mondial pour le développement de la jeunesse 2024 qui a débuté lundi à Pékin.

Xinhua/VNA/CVN