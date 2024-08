Niger : 52 morts par noyade dans la région de Tahoua

"Suite aux fortes pluies enregistrées du 12 au 13 août 2024 dans le département de Tillia, deux véhicules de transport de passagers venant de Tahoua pour le marché hebdomadaire de Telemces se sont enfoncés dans le kori de Garin Ali (70 km au nord de Tahoua)", a rapporté l'Agence Nigérienne de Presse (ANP). Précisant que "le bilan provisoire fait état de 52 morts et plusieurs portés disparus", la même source a indiqué que "la recherche d'autres corps continue alors que l'endroit est inaccessible". Depuis le début de la saison des pluies en juin, le Niger enregistre d'importantes précipitations. Selon un bilan dressé par le ministère de l'Action humanitaire et de la Gestion des catastrophes, 94 personnes ont trouvé la mort et 93 ont été blessées dans des inondations, à la date du 7 août courant dans les huit régions du Niger.

APS/CVN