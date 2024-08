Boeing annonce avoir livré 43 appareils commerciaux en juillet

Le constructeur aéronautique Boeing a livré 43 nouveaux appareils commerciaux en juillet, soit un de moins qu'en juin et le même nombre qu'en juillet 2023, selon le communiqué mensuel des commandes et livraisons de Boeing.

>> Vietnam Airlines reçoit un Boeing 787-10 Dreamliner

>> Deux astronautes d'une mission de Boeing pourraient devoir rentrer avec SpaceX

Sur ce total, Boeing a livré 32 modèles de la famille 737 et six 787 Dreamliners, a précisé mardi 13 août la société. L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a plafonné la production du 737 MAX à 38 appareils par mois suite à l'éclatement d'un panneau de fuselage sur un avion de ligne 737 MAX 9 durant un vol en janvier. Le premier constructeur aéronautique américain a déclaré qu'entre le début de l'année et le 31 juillet, il avait livré un total de 218 appareils commerciaux. Boeing a également fait état de 72 commandes nettes en juillet.

Xinhua/VNA/CVN