Venezuela : huit morts dans une explosion de gaz

Au moins huit personnes sont décédées et 22 autres ont été blessées lundi 12 août dans une explosion de gaz survenue à Petare, ville à l'est de Caracas, la capitale du Venezuela, a annoncé un responsable du gouvernement.

"Malheureusement, huit personnes sont mortes, dont deux bébés. Nous présentons nos plus sincères condoléances et exprimons notre solidarité à leurs familles", a déclaré Hector Rodriguez, gouverneur de l'État de Miranda, sur les réseaux sociaux. Les personnes blessées ont été transportées à l'hôpital pour y être soignées, a confirmé M. Rodriguez. Le gouverneur avait déclaré plus tôt que l'accident avait été causé par une "fuite de gaz et l'explosion subséquente de la bonbonne".

Xinhua/VNA/CVN