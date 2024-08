Singapour revoit à la hausse ses prévisions de croissance économique pour 2024

>> Singapour enregistre une croissance économique de 2,9% au deuxième trimestre

Le ministère du Commerce a déclaré qu'il prévoyait une croissance de l'économie de 2 à 3% cette année, contre une projection précédente de 1 à 3%. Elle a progressé de 1,1% l'année dernière et de 3,8% en 2022. Les performances économiques de Singapour sont souvent considérées comme un baromètre de l'environnement mondial en raison de sa dépendance au commerce international. Elle a progressé de 2,9% sur un an entre avril et juin, mieux que les 2,7% estimés et après l'expansion de 3% observée au cours des trois mois précédents. Parmi les principaux marchés d'exportation, le ministère a indiqué que la demande des États-Unis devrait diminuer progressivement en raison du ralentissement de la consommation, tandis que l'économie chinoise devrait croître à un rythme légèrement plus lent au deuxième semestre. Toutefois, la croissance dans la zone euro devrait s'améliorer, tandis que les principales économies d'Asie du Sud-Est devraient légèrement reprendre.

VNA/CVN