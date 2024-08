Japon : des centaines d'avions et de trains annulés avant le passage d'un typhon

Le typhon Ampil doit contourner la région de Tokyo, où vivent près de 40 millions d'habitants, jeudi soir 15 août, puis remonter vers la côte pacifique est du pays vendredi et samedi. La compagnie aérienne ANA a d'ores et déjà annulé quelque 280 vols intérieurs prévus vendredi 16 août, affectant 60.400 passagers, tandis que sa concurrente Japan Airlines a supprimé 191 vols intérieurs et 26 internationaux, affectant 38.600 clients. De nombreuses liaisons du réseau de trains à grande vitesse, les Shinkansen, doivent également être annulées vendredi 16 août, y compris la section très fréquentée entre Tokyo et la ville centrale de Nagoya. Le typhon Ampil arrive alors que le pays célèbre la semaine de vacances "obon", où des millions de personnes retournent dans leur famille. Il survient quelques jours après la tempête tropicale Maria, qui a déversé des pluies record sur le nord du Japon.

