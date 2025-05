Une beauté en robe dos nu signée Công Trí à Cannes

>> Le festival de la culture du brocatelle à Dak Lak

>> Balenciaga nomme le créateur Pierpaolo Piccioli pour succéder à Demna

Photo : CTV/CVN

Invitée à la projection de Dossier 137 le 15 mai, la jeune star américaine a captivé l’attention dans une création en satin de luxe à col licou, conçue selon une technique de coupe en biais audacieuse. La robe mettait en valeur son dos nu et était portée sans lingerie. Une longue bande de soie de plus de deux mètres, partant de la hanche et s’étirant vers l’arrière, ajoutait grâce et élégance à sa démarche. Ariana a complété son look avec des bijoux Chopard et un maquillage inspiré du style "Espresso".

Il y a quelques mois, l’équipe de l’actrice avait contacté Công Trí pour une commande sur mesure. L’édition 2025 du Festival de Cannes ayant durci son code vestimentaire - interdisant les tenues jugées trop révélatrices ou encombrantes -, la robe du créateur vietnamien répondait parfaitement à ces exigences : à la fois discrète, raffinée et sublimant la silhouette.

Née en 2007, Ariana Greenblatt s’est fait connaître grâce à la série comique Stuck in the Middle de Disney, puis à Avengers: Infinity War de Marvel. Elle a gagné en notoriété avec des films de science-fiction comme 65, Barbie, ainsi que la série Ahsoka. Pour son rôle dans Barbie, elle a reçu des nominations aux Critics' Choice Awards et aux SAG Awards.

Âgé de 46 ans, Công Trí est membre de l’Asian Couture Federation. Outre les célébrités vietnamiennes, de nombreuses stars internationales ont porté ses créations, dont Zhang Ziyi, Selena Gomez, Joey King, Gwyneth Paltrow, Eileen Gu (« la princesse des neiges »), Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron et Zendaya.

Lors de cette édition du festival, en plus de la robe signée Công Trí, une création de Trà Linh a également été portée par une actrice chinoise.

L’an dernier, près de 20 personnalités ont arboré des créations vietnamiennes à Cannes, illustrant le rayonnement grandissant de la mode vietnamienne sur la scène internationale.

Minh Thu/ CVN