Le festival de la culture du brocatelle à Dak Lak

Le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre) coopère avec la Sarl Hoa Anh Duong et les organes concernés pour organiser le festival de mode "Brocatelle du Vietnam à Dak Lak 2025", à l’occasion du 135ᵉ anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai). La cérémonie d'ouverture s'est tenue le 17 mai au Musée de Dak Lak, dans la ville de Buôn Ma Thuôt.

>> Les femmes du Tây Nguyên unies pour préserver le tissage de brocatelle

>> Préserver le tissage de la brocatelle de l'ethnie minoritaire Bahnar

Photo : KTĐT/CVN

Ce programme vise à valoriser la richesse culturelle traditionnelle du tissage de brocatelle - un patrimoine singulier et un élément essentiel de la vie quotidienne et spirituelle des ethnies vietnamiennes en général, et de celles de Dak Lak en particulier.

À travers les défilés, les créateurs de tenues confectionnées à partir de fils de coton ou de lin, teintes naturellement et ornées de motifs uniques sur fond de brocatelle racontent des histoires culturelles et reflètent la vie spirituelle et les croyances des communautés ethniques vivant aux quatre coins du pays.

Avec le thème "La grâce des Hauts plateaux", le festival prend une signification particulière. Il constitue une activité concrète et significative pour célébrer l’anniversaire du Président Hô Chi Minh.

Il rend hommage à la beauté du brocart ethnique, tout en faisant rayonner la culture de Dak Lak auprès du public national et international. Il réveille la fierté et l’estime de soi des habitants des Hauts plateaux du Centre, et encourage le développement de l'industrie culturelle liée au tourisme, conformément à la stratégie de développement socio-économique de la province.

La province de Dak Lak abrite 49 groupes ethniques, dont les minorités représentent environ 35% de la population. Grâce à l’attention des autorités et du secteur culturel, les valeurs traditionnelles de ces communautés, notamment le tissage de brocart, sont conservées et valorisées, contribuant ainsi au développement du tourisme, à l’augmentation des revenus et à l’amélioration des conditions de vie matérielles et spirituelles des habitants.

Photo : KTĐT/CVN

En particulier, le festival de mode est organisé par la société Hoa Anh Duong, en collaboration avec des stylistes renommés tels que Viet Hung, Ngoc Bich (marque Bigally), Thach Linh et la marque Hachisa Diamond. De nombreuses reines de beauté, finalistes et mannequins célèbres accompagnent le programme, notamment Rashmita Rasindran (Miss Charm 2024), Nguyên Dinh Nhu Vân (Miss Global 2025), Bùi Xuân Hanh (Miss Cosmo Vietnam 2023), Dinh Thi Hoa (Miss ambassadrice du Tourisme du Vietnam 2024), Nguyên Ngoc Kiêu Duy (Miss nationale du Vietnam 2024), Nguyên Thanh Hà (Miss Eco International 2023), Lê Hong Hanh (1ʳᵉ dauphine de Miss Grand Vietnam), Nam Anh (gagnante de Vietnam Fashion Model), Ngoc Trang (2ᵉ dauphine du concours des bijoux du Vietnam), et bien d’autres visages connus du monde de la mode.

Selon les organisateurs, le festival comprend de nombreuses activités marquantes, notamment la présentation de collections de brocatelle représentatives conçues par les créateurs participants.





NDEL/VNA/CVN