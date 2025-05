Les longs-métrages sur le Président Hô Chi Minh

Photo : ST/CVN

Hen gap lai Sài Gon (On se reverra à Saigon) du réalisateur Long Vân, produit en 1990

C’est le premier long-métrage sur l'Oncle Hô, produit à l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Hen gap lai Sài Gon retrace la période de jeunesse de Nguyên Tât Thành (qui deviendra le Président Hô Chi Minh), depuis les années passées auprès de sa famille à Huê jusqu’à son arrivée à Saigon, où il nourrit la volonté de partir à l’étranger pour chercher une voie de salut pour le pays. À sa sortie, ce film a offert une représentation réaliste et émouvante du leader bien-aimé dans sa jeunesse, suscitant une profonde source d’inspiration et ouvrant la voie à une série d’œuvres cinématographiques qui retracent par la suite le grand parcours révolutionnaire de ce grand homme.

L’"Artiste du peuple" Tiên Hoi joue le rôle principal. Il est encore aujourd'hui considéré comme le meilleur acteur ayant incarné l'Oncle Hô. Après ce film, il a continué à jouer ce rôle à plusieurs reprises sur scène, en théâtre parlé.

Photo : Archives/CVN

Hà Nôi mùa đông năm 46 (Hanoï en hiver 46) de Dang Nhât Minh, produit en 1997

Cette œuvre a été projetée lors des Festivals internationaux du film de Toronto en 1997 et de Singapour en 1998. Le film se déroule principalement à Hanoï et Hai Phong, recréant les jours de tension précédant l’appel du Président Hô Chi Minh à la résistance nationale en 1946. S’en suivront trois décennies de combats héroïques du peuple vietnamien pour protéger l'indépendance et la réunification nationale, le 30 avril 1975.

Le film retrace l’image du Président Hô Chi Minh au Bac Bô Phu (Palais du Tonkin), aujourd’hui Maison des hôtes du gouvernement, avec une manière d’agir souple et habile lors des négociations visant à éviter une escalade des tensions entre le Vietnam et la France.

Le rôle de l'Oncle Hô est joué par l'"Artiste du peuple" Tiên Hoi.

Photo : CTV/CVN

Nguyên Ai Quôc ở Hong Kong (Nguyên Ai Quôc à Hong Kong) des metteurs en scène vietnamien Nguyên Khac Loi et chinois Yuan Shiji, produit en 2003

Le film raconte le périple de l’Oncle Hô, de Hong Kong (Chine) à Shanghai puis en Union soviétique, illustrant les situations difficiles qu’il a dû affronter pour échapper à la traque des agents secrets français ainsi que de l’administration de Tchang Kaï-chek. L’œuvre met en avant l’humanité et le profond patriotisme de Nguyên Ai Quôc dans des conditions d’emprisonnement.

L'"Artiste du peuple" Trân Luc joue le rôle du leader Nguyên Ai Quôc et s’est vu décerner le Prix Mai Vàng 2004 dans la catégorie meilleur acteur pour le rôle.

Ce long-métrage a remporté le Prix spécial du 14e Festival du film vietnamien 2004 et le Prix spécial du Prix cerf-volant 2003.

Photo : DPCC/CVN

Vuot qua bên Thuong Hai (À Travers de Shanghai) des réalisateurs vietnamien Triêu Tuân et chinois Fan Dong Yu, produit en 2010

Ce long-métrage est considéré comme une suite de Nguyên Ai Quôc à Hong Kong (Chine). S'extirpant du piège tendu à Hong Kong, Nguyên Ai Quôc se rend ensuite à Shanghai pour y diriger le mouvement de lutte révolutionnaire du peuple vietnamien.

Minh Hai joue le rôle du dirigeant Nguyên Ai Quôc.

Photo : ST/CVN

Nhin ra biên ca (Regard vers la mer) de Vu Châu, produit en 2010

À l’occasion du 120e anniversaire de la naissance de l’Oncle Hô, le réalisateur Vu Châu a reconstitué une période courte (1910-1911) lorsque Nguyên Tât Thành était encore élève au lycée Quôc hoc de Huê (Centre). Le film illustre l’engagement de ce jeune aux côtés des pauvres contre les lourds impôts, ce qui a conduit à son exclusion scolaire, ainsi que les relations profondes entre enseignants et camarades lors qu’il devient ensuite enseignant à l'école Duc Thanh à Phan Thiêt, dans la province de Binh Thuân (Centre), avant de partir chercher une voie de salut pour le pays.

L’acteur Nguyên Minh Duc a brillamment incarné l’image du jeune professeur Nguyên Tât Thành, plein de passion.

Photo : ST/CVN

Thâu Chin o Xiêm (Thâu Chin au Siam) de Bùi Tuân Dung, produit en 2015

Réalisé en l’honneur du 85e anniversaire de la fondation du Parti communiste vietnamien, le film relate la période d’activité révolutionnaire du Président Hô Chi Minh en Thaïlande (à l'époque appelé Siam) en 1928-1929 sous le pseudonyme de Thâu Chin, après 17 ans d’activité dans de nombreux pays. Il y a établi une base révolutionnaire et unifié trois organisations communistes : le Parti communiste d'Indochine, le Parti communiste d'Annam et le Parti communiste fédéré d'Indochine. Dans ce pays, l’Oncle Hô a rencontré la communauté vietnamienne afin de propager le marxisme-léninisme et d’appeler à l’esprit de patriotisme et de solidarité.

L'acteur Manh Truong joue le rôle de l’Oncle Hô.

Photo : TL/CVN

Nhà tiên tri (Le Prophète) de Vuong Duc, produit en 2015

Le film détaille la vie du Président Hô Chi Minh de 1947 à 1954 pendant la guerre d’Indochine, notamment la période dans la base de résistance du Viêt Bac (située dans les provinces septentrionales de Cao Bang, Bac Kan, Lang Son, Tuyên Quang et Thai Nguyên) dans les années 1947-1950.

L'"Artiste du peuple" Bùi Bài Binh joue le rôle du Président Hô Chi Minh.

Ces œuvres cinématographiques rendent hommage à la mémoire des générations précédentes, qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté du pays.

Duy An - Hoàng Phuong/CVN