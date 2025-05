Le tourisme créatif à la rencontre de la culture traditionnelle et de l’art

Plutôt que de simplement participer à des activités expérientielles "pour s’amuser", les touristes cherchent aujourd’hui des expériences approfondies, acquérant des compétences et des connaissances aux côtés des habitants, créant ensemble des produits avec les artistes et artisans locaux.

Le tourisme créatif génère un nouvel attrait, un moteur de développement pour le secteur touristique tout en affirmant l’identité culturelle des régions.

Il s’agit à la fois d’une nouvelle tendance et d’une solution que les localités doivent mettre en œuvre et multiplier.

Autrefois, les visiteurs du village ancien de Duong Lâm au chef-lieu de Son Tây, en banlieue de la capitale Hanoï du Vietnam, se contentaient de visiter des maisons anciennes, des temples et de déguster un déjeuner avant de repartir. Aujourd’hui, de nombreux éléments retiennent les touristes.

Les touristes deviennent co-créateurs

L’une des adresses notables est Phat Studio. Situé dans une ruelle du village ancien, Phat Studio reste un lieu très fréquenté. Il ne s’agit pas seulement d’un atelier où l’artisan Nguyên Tân Phat crée ses œuvres, mais aussi d’un espace où les touristes peuvent apprendre, expérimenter et créer.

Dans la continuité de l’art de la laque, Nguyên Tân Phat a lancé une nouvelle activité expérientielle autour de la création d’animaux ou d’objets en paille et en chaume. Dans un pays agricole comme le Vietnam, cette matière traditionnelle attire particulièrement les touristes, notamment étrangers.

Prochainement, l’artisan prévoit de lancer une nouvelle gamme d’expériences créatives utilisant la latérite, pierre caractéristique de la culture de la région Doai (pays de l’Ouest).

Outre Phat Studio, Doài Creative est une autre adresse où les visiteurs peuvent facilement perdre la notion du temps. Ce lieu propose aux touristes de peindre ou modeler des images sur des tuiles anciennes.

Actuellement, les activités incluent également le modelage et la peinture sur bois, la gravure, la fabrication de lanternes. Les matériaux utilisés surprennent souvent : assiettes en bois, papier collé sur des objets ruraux tels que des cages à porcs ou à poules...

Le fondateur de Doài Creative, Khuât Quang Thang, explique : "Nous valorisons l’accompagnement des touristes dans des activités créatives personnelles tout en mettant en avant la culture rurale et celle de la région Doai".

Comme à Phat Studio, les visiteurs repartent avec leurs propres créations. Le village de Duong Lâm ne retient plus seulement les touristes une journée, mais les incite à y passer la nuit. Le matin, on peut voir des touristes étrangers travailler dans les champs comme des paysans.

Ces dernières années, le tourisme expérientiel s’est développé en intégrant les valeurs culturelles et la vie quotidienne des habitants, créant ainsi des interactions. Le tourisme créatif partage cet aspect interactif, mais l’élève à un niveau supérieur.

Selon la Dr. Dào Minh Ngoc de la Faculté du tourisme et de l’hôtellerie, de l’Université d’économie nationale, le tourisme créatif souligne les liens entre les touristes, la nature, la culture et les habitants.

Les visiteurs accèdent à une compréhension approfondie des traditions, des modes de vie, des coutumes et des arts locaux, tout en étant incités à co-créer, partager savoirs et cultures.

Mentionné au Vietnam depuis une dizaine d’années, le tourisme créatif a vraiment pris son essor après la pandémie de Covid-19, en réponse à une demande de différenciation et d’identité dans les expériences touristiques.

Le tourisme créatif est devenu un moteur de développement et un moyen d’affirmer les identités culturelles locales. C’est à la fois une nouvelle tendance et une solution à diffuser.

Les grands sites touristiques se transforment également. Au Temple de la Littérature, un espace spécial est consacré aux activités expérientielles et créatives.

Des ateliers tournants sont organisés : aquarelle, impression sur toile, gravure sur caoutchouc, peinture laquée... Avec l’aide d’artisans et d’artistes, les touristes s’initient à ces arts et essaient par eux-mêmes. Pour la laque, les artistes préparent les supports et guident les participants dans la réalisation d’une œuvre.

Une touriste, Lan Huong, confie : "Ma famille et moi avons passé une matinée à essayer la peinture laquée. Avant, je n’aurais jamais pensé à accrocher une telle œuvre chez moi, mais puisque c’est la mienne, j’y tiens beaucoup".

Le directeur du Centre d’activités du Temple de la Littérature, Lê Xuân Kiêu, explique : "Nous voulons faire du site un espace créatif. Nous coopérons avec de nombreuses organisations comme le club d’aquarelle de Hanoi, Nhau Studio, l’Université d’Architecture de Hanoï... pour proposer des activités créatives liées au patrimoine. Les visiteurs, notamment étrangers et jeunes, adorent repartir avec leurs propres œuvres. C’est une forme de promotion durable qui prolonge la visite et crée de la valeur ajoutée".

Hanoï, l’un des plus grands centres touristiques du pays, est également un foyer dynamique du tourisme créatif avec des lieux comme : Magic of Color (75 rue Hàng Bô dans l’arrondissement de Hoàn Kiêm) inspiré de la peinture populaire ; Indigo Store (rue Van Miêu, dans l’arrondissement de Dông Da), spécialisé dans la teinture artisanale ; Vun Art (Van Phuc, dans l’arrondissement de Hà Dông) qui valorise les chutes de soie.

Dans les villages métiers : céramique de Bat Tràng, dans l’arrondissement de Gia Lâm, libellules en bambou de Thach Xa (district de Thach Thât), laque de Hà Thai (district de Chuong My), figurines en pâte de riz de Phuong Duc (district de Phu Xuyen)... les activités ont évolué vers des expériences créatives plus profondes.

Une adresse bien connue dans le domaine des espaces créatifs est Zó Project, qui ne se contente pas d’organiser des ateliers permettant aux visiteurs de réaliser des objets en papier dó, mais propose aussi des circuits vers les régions où pousse le dó, pour admirer les fleurs, découvrir les étapes de fabrication de ce papier traditionnel.

Un domaine a priori "de niche" comme la teinture, l’impression et la peinture sur lin attire pourtant de nombreux touristes étrangers à Indigo Store, venus apprendre et pratiquer pendant plusieurs jours. Ces activités créatives allongent inévitablement la durée de séjour des visiteurs et augmentent leurs dépenses sur place.

Un moteur pour le tourisme créatif intégré à la construction d’une ville créative

Le Vietnam a vu naître de nombreux modèles et produits de tourisme créatif dans plusieurs localités. Par exemple, à Hôi An (province de Quang Nam), le problème récurrent des inondations a été transformé en un circuit touristique "Hôi An en saison des crues", salué par de nombreux experts. Toutefois, Hanoï reste la ville où le tourisme créatif connaît l’essor le plus important.

Selon Mme Lê Anh Thu du Bureau de l’UNESCO au Vietnam, l’inscription de Hanoï au Réseau des villes créatives de l’UNESCO dans le domaine du design, en 2019, marque une étape essentielle dans le développement du potentiel touristique créatif du pays. Hanoï peut jouer un rôle de laboratoire expérimental pour les autres villes. En réalité, Hanoï possède déjà des "piliers solides" : des centaines d’espaces créatifs, 1.350 villages de métiers traditionnels, et une terre fertile pour les artistes et artisans de talent. Lorsque le marché évolue, ces derniers, notamment les artisans, artistes et espaces créatifs, savent rapidement s’adapter et réorienter leurs activités.

Le tourisme créatif apporte une nouvelle dynamique, mais rencontre encore des obstacles. Par exemple, certaines structures confondent encore tourisme créatif et tourisme expérientiel, ce qui limite la capacité à mettre en valeur l’originalité des circuits créatifs. Les activités restent spontanées et manquent de stratégie à long terme, bien que cela soit en voie de changement.

Dans les villages de métiers, depuis 2024, la ville a inauguré des dizaines de Centres de design créatif, visant à présenter, promouvoir et vendre des produits OCOP (Chaque commune un produit), ainsi que des produits artisanaux en lien avec le tourisme, dans des villages renommés tels que la céramique de Bat Tràng, la nacre de Chuyên My, l’ao dài de Trach Xa, ou la vannerie de Phu Vinh.

Ces modèles modifient progressivement la manière dont les villages artisanaux attirent les touristes. La ville est également en train d’élaborer deux résolutions du Conseil populaire municipal concernant l’organisation et le fonctionnement des Centres de l’industrie culturelle et des Zones de développement commercial et culturel. Dans ce cadre, les organisations et individus participant bénéficieront de nombreuses politiques de soutien et d’un écosystème destiné à accompagner le développement de l’industrie culturelle et créative.

Par ailleurs, la ville a officiellement lancé un appel à la participation des espaces créatifs à un Réseau des Espaces créatifs de Hanoï, dont le lancement est prévu en juin 2025. Les politiques visant au développement de l’industrie culturelle en général et de la Ville créative en particulier auront un effet synergique sur le tourisme créatif.

Pour assurer un développement durable du tourisme créatif et contribuer à la création d’une marque touristique forte, le professeur Pham Truong Hông, chef du Département Tourisme et Hôtellerie de l’Université d’économie nationale de Hanoï, estime qu’il faut accorder plus d’attention à la formation des ressources humaines.

À ce titre, les universités doivent définir des stratégies claires pour améliorer la qualité de l’enseignement, favoriser la créativité, et créer des environnements où les étudiants peuvent développer leurs idées novatrices et les mettre en œuvre dans la pratique.

