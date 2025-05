Le Vietnam séduit avec de nouvelles attractions pour cet été

Des parcs à thème aux spectacles de classe mondiale, les provinces et les villes du Vietnam investissent massivement dans les infrastructures, lancent des produits innovants et organisent des événements pour attirer les voyageurs nationaux et internationaux.

>> Cân Tho mise sur ses produits touristiques typiques

>> La musique de la cour royale de Huê marque les esprits en Suisse

>> Tourisme ferroviaire : Hai Phong inaugure un train haut de gamme et valorise sa gare historique

>> Le tourisme vietnamien impacte les yeux et le cœur

Photo : VNA/CVN

À Hà Nam, Sun Group vient d’ouvrir le parc aquatique Sun World Hà Nam, un projet d’une valeur de plus de 200 millions de dollars à Phu Ly. Inspiré des marionnettes sur l’eau, ce parc cherche à positionner Hà Nam comme un nouveau centre de divertissement dans le Nord.

"C’est un élément clé pour transformer Hà Nam en une destination touristique de premier plan", a déclaré Nguyên Quang Huy, président de Sun Group pour la région du Nord.

Photo : VNA/CVN

Pendant ce temps, à Hai Phong, la gare de Hai Phong est devenue la 12e attraction touristique de la ville le 10 mai, avec le lancement du train de haute qualité Hoa phuong do (Flamboyant rouge). Ce projet modernise non seulement les transports, mais transforme également les gares et les trains en espaces culturels et musicaux.

Selon Trân Thi Hoàng Mai, directrice du Service municipal du tourisme, la station sera une plaque tournante pour explorer l’histoire et la cuisine de cette ville portuaire.

De plus, à partir du 23 mai, Cat Bà (Hai Phong) présentera en première le spectacle "Ban giao huong Dao Xanh" (Symphonie de l’île verte), une expérience de 30 minutes combinant jet ski, flyboard, lumières laser et feux d’artifice. Créé par Sun Group, H2O Events et LaserVision, partenaires du salon à Singapour et à Dubaï, il sera présenté tous les soirs pendant les quatre mois d’été. VUI-Fest, un événement nocturne sur la plage proposant de la nourriture, de la musique de rue et des activités communautaires, sera également lancé, consolidant Cat Bà comme la destination de vie nocturne la plus animée du nord.

À Thai Nguyên, un nouveau circuit relie des points clés tels que le complexe sidérurgique, la relique 915, le village sur pilotis de Thai Hai et la zone de thé de Tân Cuong. Cet itinéraire vous permet de découvrir l’industrie du thé, l’histoire et la culture en un ou deux jours, offrant une expérience complète et bien intégrée.

Des collaborations qui stimulent le tourisme

Les localités n’investissent pas seulement dans de nouveaux produits, mais aussi dans des alliances stratégiques. À Quang Ngai, la secrétaire du Comité provincial du Parti, Bùi Thi Quynh Vân, a souligné que le tourisme est un pilier économique essentiel. La province fera la promotion de Ly Son en tant que centre de tourisme maritime et de Mang Den comme destination écologique nationale, complétant sa solide base industrielle par des services culturels et durables.

Photo : VNA/CVN

Hanoï, pour sa part, ouvre la voie avec un plan ambitieux visant à accueillir 31 millions de visiteurs d’ici fin 2025, dont 7,5 millions de visiteurs internationaux, et à générer 5,2 milliards de dollars de revenus. La ville propose des visites du patrimoine, de la gastronomie et du shopping, ainsi que des événements tels que le festival du tourisme áo dài, le festival des cadeaux touristiques et le festival d’automne.

En collaboration avec Vietnam Airlines, Hanoi fera la promotion de son image sur les vols et dans les aéroports clés tels que Nôi Bài, Tân Son Nhât et Dà Nang.

La coopération régionale gagne également en force. Pleiku, Kon Tum, Gia Nghia, Buôn Ma Thuôt et Tuy Hoa font cause touristique commune en élargissant leurs itinéraires touristiques de 12 à plus de 30 en trois ans. Des produits tels que "Blue Sea - Great Forest" et "Central Heritage Highway" ont augmenté le tourisme intérieur de 6 à 10%, avec une augmentation significative des revenus.

"Il ne s’agit pas seulement de connecter des lieux, mais aussi des cultures et des visions", a déclaré Nguyên Huu Sung, vice-président du Comité populaire de la ville de Pleiku.

Le Hanoï UNESCO Travel Club (HUTC) et Sun Group se sont également associés pour proposer un circuit de deux jours combinant visites touristiques avec Sun World Hà Nam.

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

À Cat Bà, une délégation de 80 entreprises découvrira des spectacles, de la gastronomie, des téléphériques et des hébergements dans des hôtels quatre étoiles à des prix spéciaux.

Comme l’a souligné Truong Quôc Hung, président de HUTC : "La collaboration entre les localités, les entreprises et les agences de voyages est essentielle pour créer des expériences mémorables et rehausser l’image du Vietnam en tant que destination."

Avec des produits uniques, des événements de grande envergure et une coordination efficace, l’été 2025 promet d’être un tournant pour le tourisme vietnamien. En tirant parti de la technologie et de la durabilité, cette période ne sera pas seulement "chaude" pour ses offres, mais posera également les bases d’un tourisme de haute qualité au cours de la prochaine décennie.

VNA/CVN