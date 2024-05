Le 134e anniversaire du Président Hô Chi Minh célébré à l’étranger

Photo : VNA/CVN

L’ambassade du Vietnam en Algérie a organisé le 18 mai une cérémonie d’offrande de fleurs à la mémoire du défunt dirigeant, avec la participation de Lai Xuân Môn, membre du Comité central du Parti et vice-président permanent de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation en visite de travail dans le pays.

Dans le cadre de sa visite, Lai Xuân Môn a rencontré les autorités de Raïs Hamidou, une banlieue d’Alger où se trouve l’avenue Hô Chi Minh.

Les autorités locales ont déclaré que l’avenue témoignait des sentiments des Algériens envers le Président Hô Chi Minh et le peuple vietnamien, et se sont engagées à coordonner davantage avec l’ambassade l’organisation d’activités de commémoration du président.

Le même jour, les ambassades du Vietnam en France et en Belgique et les autorités de la ville de Montreuil, en banlieue parisienne, ont organisé conjointement une cérémonie similaire au monument dédié au Président Hô Chi Minh au parc Montreau.

Après la cérémonie, les participants ont visité un espace dédié au président au sein du Musée d’histoire vivante du parc, où sont exposés de nombreux objets et photos du défunt dirigeant.

Photo : VNA/CVN

Le 18 mai également, une délégation des bureaux de représentation vietnamiens à New York et de la communauté vietnamienne de l’État du Massachusetts, dirigée par l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU, a visité la maison Omni Parker à Boston, où Nguyên Tât Thành, le futur Président Hô Chi Minh, travaillait aux premières années de son voyage à la recherche du chemin du salut national.

Au cours de son séjour à New York et à Boston, Nguyên Tât Thành a étudié la lutte des États-Unis pour l’indépendance et a été témoin et soutenu du mouvement pour l’égalité des droits des Américains, le prenant comme source d’inspiration et de leçons pour la cause du la libération nationale et la réunification au Vietnam, a déclaré l’ambassadeur.

À cette occasion, John Murtha, directeur général d’Omni Parker House, a remis à la Mission permanente vietnamienne auprès de l’ONU un livre sur l’histoire de l’hôtel, dans lequel le président Hô Chi Minh est l’une des figures les plus mentionnées.

Pour célébrer le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu (1954-2024) et l’anniversaire du Président Hô Chi Minh, l’ambassade du Vietnam au Sri Lanka a organisé un événement culturel vietnamien dans sa capitale, Colombo, avec plus de 200 invités.

En plus de présenter des œuvres sur le Président Hô Chi Minh et le Général Vo Nguyên Giap, l’événement a présenté des plats vietnamiens et des performances artistiques.

VNA/CVN