L'Argentine exprime sa solidarité avec le Vietnam suite aux dégâts causés par le typhon Yagi

Un communiqué du ministère argentin des Affaires étrangères a souligné que l'Argentine exprimait sa solidarité avec le gouvernement et le peuple vietnamiens et adressait ses plus sincères condoléances aux familles des victimes.

Selon un bilan actualisé jusqu’à 17h00 le 12 septembre par le Comité de gestion des digues, de prévention et de lutte contre les catastrophes du Vietnam, relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, les conséquences directes et indirectes du typhon Yagi ont fait 226 morts et 104 disparus.

