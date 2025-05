Le président du FPV reçoit une délégation du Parti du peuple cambodgien

>> Le Vietnam et le Cambodge favorisent leur coopération d’investissement à Kampong Thom

>> Signature d’un accord sur le renforcement du commerce Vietnam - Cambodge

>> Vietnam - Cambodge : mesures visant à renforcer les liens entre les partis au pouvoir

Photo : VNA/CVN

La délégation cambodgienne, conduite par Men Sam An, vice-présidente du PPC, présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge (FSDCM) et présidente de l'Association d'amitié Cambodge - Vietnam, était au Vietnam pour rendre hommage à l'ancien président Trân Duc Luong, décédé le 20 mai.

Dô Van Chiên a affirmé que la présence de la délégation cambodgienne témoignait de la profonde affection que le Cambodge portait au Vietnam et à la famille endeuillée.

Il a félicité le Cambodge pour les réalisations remarquables accomplies sous la direction avisée du PPC et s'est dit convaincu qu'avec le soutien du peuple cambodgien, le Parti continuera à mener le pays vers des réalisations encore plus grandes dans les années à venir.

Adressant ses plus sincères condoléances au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens, Men Sam An a affirmé que le Parti, l'État, le SFDCM et le peuple cambodgien se souviendront toujours des contributions de l'ancien président de l'État, Trân Duc Luong.

L'ancien président de l'État a grandement contribué au processus de renouveau du Vietnam et a laissé un précieux héritage pour l'amitié et la coopération étroites entre les Partis, les États et les peuples des deux pays, a-t-elle déclaré.

VNA/CVN