Des dirigeants étrangers rendent hommage à l'ancien président Trân Duc Luong à Hanoï

>> Les dirigeants du Laos rendent hommage à l'ancien président Trân Duc Luong à Vientiane

>> Décès de l'ancien président Trân Duc Luong : condoléances de nombreux dirigeants étrangers



>> Cérémonie commémorative de l’ancien président Trân Duc Luong

Photo : VNA/CVN

Le 24 mai, une délégation lao était conduite par la vice-présidente Pany Yathotou. Ce dernier a écrit dans le registre de condoléances : "Le camarade Trân Duc Luong était un dirigeant exceptionnel et un brillant exemple de loyauté indéfectible envers le Parti, l'État et le peuple vietnamiens. Il était également un ami proche et un camarade de notre Parti, de notre État et de notre peuple".

Pany Yathotou a salué l'ancien président de l'État pour ses contributions significatives au renforcement et à l'entretien de l'amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale entre les deux Partis et les deux États au fil des ans.

"Son décès constitue une grande perte pour le Parti, l'État et le peuple vietnamiens, ainsi que pour le Parti, l'État et le peuple lao", a-t-elle déclaré.

Men Sam An, vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PPC), présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie cambodgienne (SFDCM) et présidente de l'Association d'amitié Cambodge - Vietnam, a également écrit que le PPC présentait ses plus sincères condoléances pour le décès de l'ancien président d'État, Trân Duc Luong.

Photo : VNA/CVN

Le 24 mai, plus de 60 ambassadeurs et chargés d'affaires des ambassades étrangères au Vietnam se sont réunis au Centre international de conférences de Hanoï pour rendre hommage à l'ancien président d'État, Trân Duc Luong.

Sur sa page Facebook officielle, l'ambassade des États-Unis au Vietnam a déclaré : "La mission américaine au Vietnam présente ses plus sincères condoléances pour le décès de Trân Duc Luong, ancien président du Vietnam".

Trân Duc Luong a joué un rôle important dans l'avancement des relations et la réconciliation entre les États-Unis et le Vietnam. Il a salué la première visite d'un président américain au Vietnam après la normalisation des relations diplomatiques, une étape historique qui a ouvert la voie à une coopération et une compréhension mutuelle accrues entre nos deux nations.

Sous son mandat, le Vietnam a poursuivi des réformes vigoureuses qui ont contribué à une croissance économique et à un développement significatifs pour le pays. Nous présentons nos condoléances à la famille de Trân Duc Luong et au peuple vietnamien.

Les ambassades d'Australie et de France au Vietnam ont également présenté leurs condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens sur leurs pages Facebook.

Les funérailles nationales de l'ancien membre du Bureau politique et ancien président de l'État, Trân Duc Luong, ont eu lieu à la Maison funèbre nationale au 5 rue Trân Thanh Tông à Hanoï le 24 mai au matin, selon les rites de deuil national.

La cérémonie commémorative du camarade Trân Duc Luong a eu lieu solennellement à 7h00 le 25 mai au Funérarium national.

La cérémonie d’enterrement funérailles aura lieu à 15h00 du même jour au cimetière de sa commune natale de Phô Khanh, chef-lieu de Duc Phô, province de Quang Ngai.

VNA/CVN