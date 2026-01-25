Têt traditionnel

Le président de l’Assemblée nationale rend visite à d'anciens dirigeants du Parti et de l’État

Le 25 janvier, à Hô Chi Minh-Ville, le membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a rendu visite et présenté ses vœux à d’anciens dirigeants du Parti et de l’État et des familles méritantes, à l’approche du Nouvel An lunaire du Cheval 2026.

>> Cadeaux du Parti et de l’État : plus de 5,88 millions de bénéficiaires

>> Têt traditionnel : Hanoï débloque 5,4 milliards de dôngs pour les plus démunis

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec Truong My Hoa, ancienne vice-présidente de la République et ancienne vice-présidente de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân a salué ses contributions continues. Bien qu’à la retraite, elle continue de formuler des avis constructifs et de s’impliquer activement dans des actions sociales, notamment via le Fonds de bourses Vu A Dinh et le club "Pour Hoàng Sa et Truong Sa bien aimés".

Évoquant les activités récentes de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân a indiqué que l’institution avait engagé de fortes démarches de renouveau, accéléré la transformation numérique, la numérisation et l’application de l’intelligence artificielle, contribuant à améliorer la qualité et l’efficacité de ses activités, en particulier dans le domaine législatif. Il a affirmé que l’Assemblée nationale poursuivrait ses efforts pour remplir les missions confiées par le Parti et le peuple, et renforcer sa position en tant que plus haute autorité de l’État.

De son côté, Truong My Hoa a exprimé sa fierté devant le succès du XIVe Congrès national du Parti. Elle a réaffirmé sa volonté de continuer à contribuer à la cause commune.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le même jour, Trân Thanh Mân s’est rendu au domicile de feu Nguyên Huu Tho, ancien président de l’Assemblée nationale, pour lui rendre hommage. Il a souligné son rôle et ses contributions majeures dans la lutte pour la libération nationale, la réunification du pays, ainsi que dans la construction et la défense de la Patrie.

Le président de l’Assemblée nationale a également rendu visite à la professeure et médecin Nguyên Thi Ngoc Phuong, ancienne vice-présidente de l’Assemblée nationale et ancienne directrice de l’Hôpital Tu Du, saluant ses contributions remarquables au développement de l’Assemblée nationale et de la médecine vietnamienne.

Les familles et personnalités visitées ont exprimé leur émotion et leur gratitude, tout en manifestant leur confiance dans les efforts continus de renouveau et d’amélioration de l’efficacité des activités de l’Assemblée nationale.

VNA/CVN