Le Vietnam apprécie hautement sa coopération multiforme avec le Costa Rica

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a souligné l'importance que le Vietnam accorde à son amitié et à sa coopération multiforme avec le Costa Rica. Il a rappelé que le Costa Rica est un partenaire clé pour le Vietnam en Amérique centrale et dans les Caraïbes, lors d'une rencontre avec le président costaricien Rodrigo Chaves.

Photo : VNA/CVN

Au cours de cette rencontre, tenue le 8 juin, en marge de la 3ᵉ Conférence des Nations unies sur les océans (UNOC 3) à Nice, en France, le Premier ministre a suggéré de renforcer la confiance politique entre les deux nations par des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux, y compris des visites de haut niveau, ainsi que par des consultations politiques approfondies. Il a également insisté sur la nécessité d'intensifier la coopération économique, d'accroître les échanges commerciaux bilatéraux, et de resserrer les liens culturels et les échanges entre les peuples.

Le dirigeant vietnamien a par ailleurs exprimé sa gratitude envers le Costa Rica pour sa reconnaissance du statut d'économie de marché du Vietnam. Il s'est montré confiant quant à une croissance significative des relations économiques et commerciales bilatérales dans les années à venir.

Saluer les réalisations remarquables du Vietnam

Les deux parties ont convenu de charger leurs ministères et agences compétentes d'explorer de nouvelles orientations et initiatives en matière de commerce et d’investissement, en tenant compte des atouts et des besoins respectifs. Les deux dirigeants ont identifié des secteurs prometteurs pour la coopération tels que l’agriculture, le tourisme, la fabrication de biens de consommation, le développement de logiciels et la transformation numérique.

Le président Rodrigo Chaves a salué les réalisations remarquables du Vietnam en matière de développement socio-économique. Il a exprimé son admiration pour le peuple vietnamien, mettant en avant son courage, son esprit indomptable, son amour de la paix et son fort patriotisme, démontrés tant durant la lutte pour l’indépendance que dans la construction nationale actuelle.

Le président costaricien, Rodrigo Chaves, a mis en lumière le vaste potentiel de coopération encore inexploité entre le Costa Rica et le Vietnam. Il a notamment exprimé son admiration pour le secteur touristique vietnamien, rappelant que le pays avait accueilli un nombre impressionnant de 20 millions de visiteurs internationaux l'année précédente.

Les deux dirigeants ont également souligné le fort potentiel de collaboration dans le domaine de l'économie bleue. Cela inclut la protection des océans, le développement durable et la préservation de l'environnement marin. Ils ont insisté sur l'importance de renforcer la coopération internationale sur les questions maritimes cruciales, telles que la lutte contre les déchets plastiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la sensibilisation du public à ces enjeux.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que le Costa Rica envoie une délégation de haut niveau à Hanoï en octobre 2025 pour la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité. Par ailleurs, il a officiellement invité le président Rodrigo Chaves à effectuer une visite officielle au Vietnam.

En retour, le président costaricien a invité le Premier ministre vietnamien à se rendre au Costa Rica dans les meilleurs délais. L'invitation a été acceptée.

VNA/CVN