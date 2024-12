Le président de l’Assemblée nationale poursuit sa visite de travail à Hà Tinh

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s’est rendu vendredi 27 décembre dans la province de Hà Tinh (Centre) auprès des familles bénéficiaires de politiques sociales et des familles défavorisées, les exhortant à redoubler d’efforts pour vaincre la pauvreté et contribuer à l’édification nationale.

>> Mise en chantier du parc industriel VSIP à Hà Tinh

>> Découverte d'une nouvelle espèce d'abeille dans la province de Ha Tinh

>> La province de Hà Tinh s'efforce de préserver les chants populaires ví et giặm

Photo : VNA/CVN

En visite de travail à Hà Tinh (Centre), le plus haut législateur a offert 50 paquets-cadeaux aux bénéficiaires de politiques sociales et aux familles défavorisées, ainsi qu’à un invalide de guerre dans le hameau de Ba Giang, district de Thach Hà

Il a partagé les progrès réalisés lors de la récente 8e session de l’Assemblée nationale, notamment l’approbation des amendements à la Loi sur l’assurance maladie pour intégrer et rationaliser progressivement les services d’assurance maladie.

En outre, 5% des économies réalisées grâce aux coupes budgétaires régulières de l’État et des collectivités locales en 2024 seront allouées à l’élimination des maisons précaires et délabrées pour les ménages pauvres et quasi pauvres. La période de décaissement de trois programmes cibles nationaux a également été prolongée jusqu’au 31 décembre 2025.

Perspectives économiques

Avec des perspectives économiques optimistes, le président de l’Assemblée nationale a projeté un taux de croissance de 7%, les 15 objectifs clés devant être atteints ou dépassés cette année. Il a noté que les recettes du budget de l’État devraient dépasser les prévisions initiales, tandis que le chiffre d’affaires des exportations est estimé à 782 milliards d'USD et que le taux de pauvreté devrait baisser à 1,93%.

Le dirigeant a félicité l’organisation provinciale du Parti, les autorités et les citoyens pour avoir atteint une croissance du Produit intérieur brut régional de 7,48% et généré 9,6 billions de dôngs (384 milliards d’USD) de recettes pour le budget local. Depuis 2020, plus de 8.300 logements en dur ont été construits grâce aux dons, ce qui a permis de réduire le taux de pauvreté à 2,41%.

Les comités provinciaux du Parti, les autorités et les antennes du Front de la Patrie du Vietnam à tous les niveaux ont été invités à continuer de soutenir les bénéficiaires de politiques sociales et les ménages pauvres.

Hà Tinh doit renforcer l’éducation et la formation, adopter les avancées technologiques, en particulier la transformation numérique, ainsi que garantir la sécurité et l’ordre sociaux, a-t-il déclaré, appelant à des mesures drastiques pour aider 2.165 ménages pauvres, dont 538 bénéficiaires de politiques sociales et 1.627 personnes pauvres et quasi-pauvres, à construire de nouvelles maisons l’année prochaine.

VNA/CVN