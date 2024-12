Nations unies : approbation d'un projet de résolution sous l'égide du Vietnam

La résolution souligne les résultats positifs des activités du Fonds de pension au cours de l’année écoulée, avec un montant total évalué à près de 100 milliards d'USD et une couverture à plus de 150.000 bénéficiaires. Elle définit également des orientations pour 2025.

Au cours des négociations, face aux diverses perspectives et propositions de nombreux pays, le Vietnam, en tant que coordinateur, s'était efforcé de trouver des solutions pour réduire les écarts, promouvoir des compromis et construire un consensus sur le contenu du projet de résolution, afin que cette importante résolution reçoive le soutien de tous les pays.

Le président de la Cinquième Commission (chargée des questions administratives et budgétaires) et les pays membres ont salué le rôle et les contributions concrètes du Vietnam dans le processus d'élaboration du projet de résolution. Ce résultat démontre une fois de plus l'engagement du Vietnam en tant que membre actif, fiable et responsable, ainsi que ses capacités de coordination dans les forums de l'ONU.

Au cours de la séance plénière le 24 décembre, la Cinquième Commission a approuvé plus de 20 résolutions sur des questions organisationnelles, administratives et budgétaires touchant les différentes agences des Nations unies, ainsi que les contributions des États membres au budget 2025 de l'organisation.

VNA/CVN