Le ministre vietnamien de la Défense reçoit le vice-ministre russe de la Défense

>> Dialogue stratégique de défense Vietnam - Russie

>> Partenariat stratégique global Vietnam - Russie : des résultats marquants

Photo : QĐND/CVN

Phan Van Giang a félicité Alexander Vasilyevich Fomin, à la tête d'une délégation du ministère russe de la Défense venant au Vietnam pour participer au 7e Dialogue stratégique de défense Vietnam - Russie.

Il a également remercié le ministère de la Défense et les forces armées de la Russie d'avoir envoyé une délégation pour assister au 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam, au 35e anniversaire de la Journée de la défense nationale et à l'exposition de la défense du Vietnam 2024.

En particulier, Phan Van Giang a apprécié les résultats du 7e Dialogue stratégique de défense Vietnam - Russie. Les ministères de la Défense des deux pays ont discuté des situations mondiales et régionales d'intérêt commun ; évalué les résultats de la coopération en matière de défense ces derniers temps, déterminé les principales orientations de la coopération en matière de défense ; et signé des documents importants.

Le général Phan Van Giang a demandé aux deux parties de continuer de mettre en œuvre la coopération en matière de défense, conformément à l'amitié traditionnelle et au partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie, sur la base du droit, de la pratique internationale, de la politique étrangère, lois et conditions pratiques du Vietnam ; de promouvoir l’efficacité des mécanismes de coopération existants. Il a affirmé que la coopération bilatérale en matière de défense était un pilier important des relations Vietnam -Russie.

Photo : VNA/CVN

Le général de corps d'armée Alexander Vasilyevich Fomin, au nom du ministre russe de la Défense, a adressé ses félicitations à l'Armée populaire vietnamienne à l'occasion du 80e anniversaire de sa fondation.

Il a affirmé que, sur la base des résultats du 7e Dialogue stratégique de défense Vietnam - Russie, la coopération bilatérale en matière de défense serait de plus en plus renforcée et maintiendrait son rôle de pilier dans les relations entre les deux pays.

À cette occasion, Alexander Vasilyevich Fomin, au nom du ministre russe de la Défense, a respectueusement invité le général Phan Van Giang et un groupe de 80 soldats à assister au défilé célébrant le 80e anniversaire du Jour de la victoire sur le fascisme dans la Grande Guerre patriotique (9 mai 1945).

VNA/CVN