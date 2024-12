Le président Luong Cuong reçoit l'envoyé spécial du président palestinien

Photo : VNA/CVN

Luong Cuong a affirmé que cette visite revêtait une grande importance, contribuant à renforcer davantage l'amitié traditionnelle et à promouvoir la coopération entre les deux pays.

L'envoyé spécial du président palestinien a remis au président vietnamien une lettre du président Mahmoud Abbas transmettant la volonté de promouvoir davantage la coopération bilatérale avec le Vietnam. Il a partagé les dernières évolutions de la situation en Palestine et a exprimé sa profonde gratitude pour la position du Vietnam de toujours soutenir les droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien.

Le chef de l’État vietnamien a réitéré la position constante du Vietnam en faveur de la solution des deux États, prônant un État palestinien indépendant coexistant pacifiquement avec Israël, sur la base du respect du droit international et des résolutions concernées des Nations unies. Il a également affirmé que le Vietnam était disposé à collaborer avec la Palestine et la communauté internationale pour promouvoir des efforts d’aide humanitaire ainsi qu’aux activités de médiation et de réconciliation pour atteindre cet objectif préalable.

Photo : VNA/CVN

Pour renforcer et de promouvoir les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays dans les temps à venir, les deux parties ont convenu de discuter activement pour promouvoir la coopération dans des domaines potentiels, notamment en continuant à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums et organisations internationaux, en particulier les Nations unies; promouvoir la mise en œuvre des mécanismes de coopération bilatérale, en premier lieu le mécanisme de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays et renforcer les activités d'échange et de coopération entre les associations d'amitié et de solidarité populaire pour consolider l'esprit de solidarité et la compréhension accrue entre les peuples des deux pays.

De son côté, Riad Malki a exprimé son admiration pour les succès remarquables obtenus par le Vietnam dans son développement national, qualifiant le pays comme un modèle à suivre. Il a affirmé coordonner et promouvoir les engagements et les résultats lors de la visite pour consolider et approfondir davantage la solidarité, la relations d'amitié traditionnelle et la bonne coopération entre le Vietnam et le Palestine, répondant aux attentes des dirigeants et des peuples des deux pays.

VNA/CVN