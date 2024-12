Derniers hommages au général d’armée Nguyên Quyêt à Hanoï

Les visites de condoléances et la cérémonie commémorative du général d’armée Nguyên Quyêt ont été organisées selon les rites funéraires d'État par le Comité central du Parti, l'Assemblée nationale, le président de la République, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie et la famille du défunt, à la Maison funéraire nationale au 5, rue Tran Thanh Tong.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le président de la République, Luong Cuong, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, le secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie, Dô Van Chiên, le secrétaire du Comité central du Parti et vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh, et de nombreux autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, sont allés rendre hommage au général Nguyên Quyêt.

Des délégations de nombre de ministères, agences, localités et organisations internationales, sont également allées présenter leurs condoléances.

Dans le registre de condoléances, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a loué le défunt comme un communiste inébranlable qui participa à la direction de la révolution vietnamienne, et un général talentueux de l'Armée populaire.

Agé de 102 ans, avec 85 ans d’activités en tant que membre du Parti et plus de 65 ans d'activités révolutionnaires, le général Nguyên Quyêt consacra toute sa vie à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. Il participa à la Révolution d’Août 1945, à la Résistance contre les colonialistes français et à la Résistance contre les impérialistes américains. Il fut un militaire et un homme politique avec des décisions justifiées dans le processus de développement et de défense de la Patrie. Pour ses contributions importantes et particulièrement remarquables à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, le Parti et l'État lui décernèrent l’Ordre de l'Étoile d'or, l’Insigne des 85 ans de membre du Parti et de nombreux autres distinctions honorifiques.

La cérémonie d'inhumation a eu lieu le même jour à 15h30 au cimetière de Mai Dich, à Hanoï.

