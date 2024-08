La Fête nationale du Vietnam célébrée au Brunei

Photo : VNA/CVN

L’événement a vu la présence du vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Khac Dinh, qui est en visite de travail au Brunei, du ministre brunéien des Ressources primaires et du Tourisme, Haji Abdul Manaf bin Haji Metussin, et de plus de 100 autres invités.

L’ambassadeur Trân Anh Vu a souligné l’importance de cet événement, ainsi que les réalisations politiques, socio-économiques que le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens ont enregistrées au cours de la période écoulée.

Il a déclaré que la transition vers l’économie numérique et l’économie verte que le Vietnam poursuit démontre ses avantages et ses similitudes avec la région et le monde en général.

Le Vietnam attache de l’importance à l’amitié et à la coopération avec les pays de l’ASEAN, y compris son partenariat intégral avec Brunei, a déclaré le diplomate, soulignant le soutien du Brunei au Vietnam dans son œuvre de développement national.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1992, les relations entre les deux pays se sont constamment consolidées sur la base de la confiance et de la compréhension mutuelles, avec des échanges commerciaux bilatéraux au cours du premier semestre de cette année presque triplés par rapport à la même période de l’année dernière.

Le Brunei est désormais le 20e plus grand investisseur du Vietnam, alors que de plus en plus d’entreprises vietnamiennes ont manifesté leur intérêt pour le marché du Brunei et ont établi des partenariats avec des entreprises du Brunei dans les domaines de l’énergie, de la logistique, de la nourriture halal et de la pêche, a-t-il fait savoir.

Plus tôt, le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam a rencontré les représentants de la communauté vietnamienne au Brunei, saluant leurs efforts pour construire et préserver la culture vietnamienne à l’étranger.

VNA/CVN