La visite du PM Pham Minh Chinh au Brésil renforce les liens avec les partenaires

Avec près de 40 échanges fructueux en marge du Sommet élargi des BRICS 2025 et des rencontres avec de hauts dirigeants de pays et d’organisations internationales, la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil a contribué de manière significative à accroître le rôle et le statut du Vietnam sur la scène internationale.

Ce voyage a également permis de renforcer les liens du pays avec ses partenaires et amis traditionnels, tout en mobilisant des ressources, notamment scientifiques et technologiques, afin de diversifier les marchés et de stimuler les exportations vers des destinations prometteuses, a fait savoir à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang.

Photo : VNA/CVN

La responsable a déclaré que ce voyage du 4 au 8 juillet visait à poursuivre la mise en œuvre de la politique étrangère du Vietnam, axée sur l’indépendance, l’autonomie, la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures. Il a véhiculé l’image du Vietnam comme un partenaire de confiance au sein de la communauté internationale, ajoutant de nouvelles dimensions aux partenariats stratégiques et ouvrant un nouveau chapitre de coopération répondant aux besoins et aux intérêts des deux pays, en particulier dans un contexte mondial complexe.

Sur le plan bilatéral, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu d’importants entretiens avec le président Luiz Inácio Lula da Silva et d’autres dirigeants brésiliens, et a rencontré des groupes d’entreprises brésiliens de premier plan. Ces échanges ont abouti à des résultats concrets, conformes aux aspirations des deux pays, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement, tant au niveau régional qu’international.

Cette visite a permis de renforcer les liens politiques et la coopération multiforme entre les deux pays, notamment à l’heure où le Brésil joue un rôle de plus en plus important dans les affaires régionales et mondiales. Les deux parties ont convenu des grandes orientations de leur coopération future, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.

Le chiffre d’affaires, qui s’est établi à seulement 1,5 milliard de dollars en 2011, atteint désormais près de 8 milliards de dollars, soit près de 35% du total des échanges commerciaux du Vietnam avec l’Amérique latine. Le Brésil est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam dans la région. Cette croissance souligne la complémentarité stratégique entre les deux économies et la nécessité d’une collaboration stratégique pour maintenir et renforcer la dynamique de croissance.

À cette occasion, le président Luiz Inácio Lula da Silva a exprimé son soutien au Vietnam pour la conclusion des négociations en vue d’un accord de libre-échange (ALE) avec le MERCOSUR, ainsi que d’un ALE bilatéral entre le Vietnam et le Brésil d’ici 2025.

L’un des points forts de la visite a été la coopération agricole. Fortes de progrès concrets dans l’ouverture des marchés agricoles, les deux parties ont convenu de faciliter davantage l’accès aux produits agricoles de haute qualité des deux pays, tant pour leurs populations que pour l’ensemble de la région. Les deux pays se sont également engagés à renforcer leur coopération dans le secteur du café, à promouvoir la création d’une alliance pour la production et l’exportation de café, et à créer une marque de café commune promouvant les cultures caféières des deux pays.

Conformément au principe d’"optimisation des coûts et d’harmonisation des bénéfices", l’investissement dans la production et la transformation agricoles locales apparaît comme une nouvelle orientation de la coopération bilatérale, au service de la consommation intérieure et des exportations vers des marchés tiers. À cette occasion, le Vietnam et le Brésil ont annoncé les premières expéditions de pangasius et de tilapia vietnamiens vers le Brésil, ainsi que le premier lot de bœuf brésilien au Vietnam. Ces produits marquent le point de départ d’un accès élargi aux marchés agricoles et aquacoles et d’une coopération à l’exportation élargie dans un avenir proche.

D’autres domaines de coopération potentiels, notamment la défense et la sécurité nationales, la science et la technologie, le développement de ressources humaines de haute qualité, l’exploration et le commerce miniers, la transformation numérique, les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle (IA), devraient également connaître des progrès positifs, conformément aux priorités de développement de chaque pays.

Lors de cette visite, les deux pays ont signé de nombreux accords de coopération. En particulier, plusieurs protocoles d’accord ont été signés dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, ainsi que des accords commerciaux entre des entreprises de premier plan des deux pays, d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Lors du Sommet élargi des BRICS, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé un message fort en faveur de la coopération multilatérale et réaffirmé le rôle des pays en développement dans la gouvernance mondiale. Il a proposé plusieurs initiatives concrètes et efficaces, conformes aux intérêts des pays en développement, notamment la coopération dans les domaines de la santé, de la protection de l’environnement, de la réponse au changement climatique, de la résilience aux pandémies et de la réforme financière mondiale.

Le chef du gouvernement vietnamien a également plaidé pour une meilleure connectivité économique Sud-Sud et l’application de l’IA et des technologies au développement durable, tout en promouvant un accès équitable au financement, à la technologie et aux soins de santé pour les pays en développement.

Les dirigeants des pays participants et des organisations internationales ont salué les propositions du Vietnam et salué les contributions proactives et responsables du pays au renforcement de la solidarité, de la coopération et du dialogue face aux défis mondiaux.

En marge du Sommet élargi des BRICS, le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu de nombreuses réunions bilatérales avec les dirigeants des membres et partenaires des BRICS, des pays en développement et des organisations internationales, ouvrant la voie à de nouvelles orientations de coopération dans les domaines politique, économique, scientifique et technologique, et de l’investissement. Ces efforts visent à promouvoir des partenariats concrets, approfondis et efficaces, contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde.

Afin de concrétiser les résultats de cette visite, le dirigeant vietnamien a demandé aux ministères, secteurs et localités concernés de donner la priorité à la mise en œuvre de la Déclaration conjointe Vietnam - Brésil et du Plan d’action pour le partenariat stratégique, convenus par les hauts dirigeants des deux pays en mars 2025. Le Vietnam et le Brésil poursuivront leurs échanges de haut niveau et de travail afin de coordonner la mise en œuvre effective de ces accords, avec bonne volonté, détermination et un engagement politique fort.

Outre les domaines de coopération traditionnels, l’agriculture restera une priorité. Les ministères, secteurs, localités et entreprises vietnamiens devraient collaborer activement avec leurs partenaires brésiliens afin d’examiner et de lever les obstacles existants à l’accès au marché. Les deux parties œuvrent également à la signature rapide d’un accord de libre-échange bilatéral et d’un accord sur la sécurité alimentaire à long terme pour le Brésil, ainsi que d’accords sur la protection des investissements, la prévention de la double imposition et la facilitation des visas pour les citoyens des deux pays. Le Vietnam coopérera également activement avec les autres membres du MERCOSUR pour accélérer les négociations et conclure rapidement un accord de libre-échange Vietnam - MERCOSUR.

Ces efforts s’inscrivent dans la continuité de la mise en œuvre effective de la résolution n°59 du Politburo sur l’intégration internationale proactive dans le nouveau contexte. Alors que le monde traverse de profondes mutations, la participation active du Vietnam aux mécanismes multilatéraux, et plus récemment aux BRICS, permet de mobiliser les ressources internationales pour le développement national, de diversifier les partenariats et de renforcer la puissance globale du pays, a-t-elle déclaré.

Sur cette base, a noté la vice-ministre des Affaires étrangères, le Vietnam continuera de renforcer sa voix et son rôle dans les affaires mondiales, de contribuer au renforcement de la solidarité entre les pays en développement et de promouvoir un multilatéralisme inclusif et global, fondé sur la Charte des Nations unies et le droit international.

VNA/CVN