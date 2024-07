Le président de l'AN offre des cadeaux à des personnes méritantes à Hâu Giang

À l'occasion du 77e anniversaire de la Journée des invalides et des héros morts pour la Patrie (27 juillet), le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a offert, le 1er juillet, 20 cadeaux en guise de reconnaissance à des Mères héroïnes, des familles bénéficiant de politiques sociales et des personnes méritantes dans la province de Hâu Giang (Sud).