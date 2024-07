Le président Tô Lâm assiste à la création d’une force de défense de la sécurité au Sud

Le président Tô Lâm a assisté lundi 1 er juillet à une cérémonie à Hô Chi Minh-Ville pour présenter les débuts des forces de défense de la sécurité et de l’ordre au niveau local.

La force, créée par les autorités locales sur la base du volontariat, comprend du personnel de sécurité publique communale à temps partiel, des gardes des zones résidentielles et des gardiens.

Photo : VNA/CVN

L’événement a vu environ 1.000 membres de la force participer à un défilé et à des exercices en direct pour démontrer leurs capacités à gérer des situations complexes de sécurité et d’ordre.

Dans son discours, le président Tô Lâm a déclaré que la Loi sur les forces participant à la défense de la sécurité et de l’ordre au niveau local est officiellement entrée en vigueur le 1er juillet, répondant aux exigences pratiques et objectives du maintien de la sécurité et de l’ordre au niveau local.

Cette loi fournit un cadre juridique complet pour la gestion et l’utilisation de ces forces pour soutenir la force de sécurité publique au niveau communal, leur permettant de résoudre rapidement et de manière proactive les problèmes de sécurité et d’ordre.

Le chef de l’État a félicité le Comité municipal du Parti, l’administration, la sécurité publique, les agences et les organisations de masse pour leur application de la loi et leurs préparatifs minutieux en vue de la création de cette force.

Il a demandé de se concentrer sur la construction de la nouvelle force afin d’étendre véritablement la portée de la force de sécurité publique populaire au service du public, de protéger les droits et intérêts légitimes et la vie paisible des citoyens, en contribuant à consolider les relations entre le Parti, l’État et le peuple.

Une attention particulière doit être accordée au recrutement, à la formation et au renforcement des capacités efficaces de la force, a-t-il déclaré, ajoutant que des mécanismes devraient être mis en place pour attirer des jeunes capables et proactifs à rejoindre la force et à répondre aux exigences de la tâche dans le nouveau contexte.

Le président Tô Lâm a souligné la nécessité de continuer à construire une force de sécurité publique populaire saine, forte, régulière, bien exercée et moderne, en particulier une police communale exemplaire en matière de sécurité et d’ordre.

Les comités et les autorités du Parti à tous les niveaux doivent diffuser des modèles efficaces et les meilleures pratiques dans le déploiement de la force à Hô Chi Minh-Ville et dans tout le pays, a-t-il indiqué.

Les encouragements et récompenses devraient être accordés en temps opportun aux groupements et aux particuliers ayant des réalisations exceptionnelles dans l’exercice de leurs fonctions et dans la prévention et le contrôle de la criminalité, a-t-il poursuivi.

S’appuyant sur les réalisations passées, le président Tô Lâm s’est déclaré convaincu que le comité municipal du Parti, l’administration et le peuple accompliront les tâches pour 2024 et au-delà.

VNA/CVN