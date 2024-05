Environ 99,5% des pétitions des électeurs ont été résolues

Photo : VNA/CVN

Le Comité permanent a également étudié le rapport d’avril 2024 de l’AN concernant les aspirations du peuple, discuté du projet de rapport synthétisant les avis et recommandations des citoyens envoyés à la 7e session de l’organe législatif.

Concernant le rapport sur les résultats du suivi de la résolution des pétitions des électeurs envoyées à la 6e session de l’AN, le président de la Commission des aspirations du peuple du Comité permanent de l’AN, Duong Thanh Binh, a indiqué que 2.216 pétitions avaient été transmises aux autorités compétentes. À ce jour, 2.204 pétitions ont été résolues et les réponses ont été envoyées aux électeurs, représentant un taux de 99,5%.

Il a également fait savoir que le peuple appréciait les activités des dirigeants du Parti et de l'État dans les affaires intérieures et étrangères, les célébrations du 49e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, notamment le défilé militaire marquant le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu.

Cependant, les électeurs ont exprimé leur inquiétude face à plusieurs problèmes, dont la canicule à travers le pays, en particulier dans les provinces du Sud, des cas d'intoxications alimentaires et des accidents du travail survenus continuellement dans certaines localités…, a-t-il indiqué.

La Commission des aspirations du peuple propose au Comité permanent de l'AN de demander au gouvernement et au Premier ministre d'ordonner aux ministères, départements et localités concernés de prendre des mesures proactives pour prévenir et contrôler efficacement les risques d'incendies de forêt, renforcer la supervision du marché de l'or, clarifier rapidement les causes des accidents du travail...

Le ministère de la Santé est appelé à renforcer les mesures sur la prévention et le contrôle des intoxications alimentaires, en particulier pendant la saison chaude.

VNA/CVN