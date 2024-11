Le dirigeant Tô Lâm travaille avec la Permanence du Comité du Parti de Cà Mau

Tô Lâm a apprécié et reconnu les efforts, les résultats et les réalisations obtenus par le Comité provincial du Parti, de l’autorité et du peuple de Cà Mau ces derniers temps. Il a souligné que Cà Mau était l'une des provinces disposant de nombreux potentiels et avantages, mettant en œuvre des solutions prioritaires pour assurer la croissance parallèlement à la protection de l'environnement, à la garantie de la sécurité sociale et au meilleur soin de la vie de la population.

Le leader du Parti a demandé à Cà Mau de promouvoir davantage leur position géo-économique, de prêter attention à la planification, de donner la priorité aux investissements dans les systèmes d'infrastructure, en particulier les transports.

Cà Mau (avec Can Tho, Kien Giang et An Giang) est l'une des quatre provinces de la région économique clé du delta du Mékong. Par conséquent, Cà Mau doit maximiser son potentiel unique, ses opportunités exceptionnelles et ses avantages de la mer, des îles et de l’écosystème des mangroves ; promouvoir la coopération étroite avec les trois localités en particulier et d'autres localités en général dans l’élaboration de la planification stratégique, la mobilisation des ressources, le partage des réalisations en matière de développement.

Le secrétaire général du Parti a également demandé à Cà Mau de continuer à relever les goulots d'étranglement et des obstacles au développement ; de mettre l'accent sur la réforme administrative et la transformation numérique, la transformation verte, synchrone et globale dans les secteurs public et privé ; d’améliorer fortement l'environnement des investissements et des affaires et de renforcer la compétitivité provinciale. Parallèlement, la province doit se concentrer sur l'investissement dans le développement de l'éducation, de la santé et évoquer la culture autochtone, l’une des ressources du développement.

Il a insisté sur la nécessité de faire régulièrement le travail d’édification du Parti, d’édifier une grande union nationale, de constituer une équipe de responsables qualifiés et compétents.

Cà Mau occupe une position très importante en termes d'économie, de société, de défense et de sécurité. Selon le rapport du Comité provincial du Parti, l'économie provinciale se redresse. Son produit intérieur brut provincial devrait augmenter cette année d'environ 6,53%. Cà Mau est le leader du pays en termes de chiffre d'affaires à l'exportation de crevettes. Il est prévu que d'ici fin 2024, le taux de pauvreté diminuera en moyenne de 0,56%.

