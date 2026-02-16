Le président Luong Cuong rend hommage au Président Hô Chi Minh à la Maison 67

Photo : VNA/CVN

Dans l'atmosphère enthousiaste célébrant le Nouvel An lunaire du Cheval 2026, dans la soirée du 16 février (29e jour du 12e mois lunaire du Serpent 2025), avant l'instant sacré du réveillon marquant le passage de l'ancienne à la nouvelle année, le président de la République, Luong Cuong, est allé brûler des bâtonnets d’encens en mémoire du Président Hô Chi Minh à la Maison 67, située dans le complexe du Palais présidentiel, ainsi qu’au Bac Bô Phu, actuel siège de l'Office présidentiel sis au 2 rue Lê Thach.

Vœux du Nouvel An

À la Maison 67, lieu historique où l'Oncle Hô a vécu et travaillé durant ses derniers jours, le chef de l'État a exprimé sa profonde émotion envers ce leader éminent, héros de la libération nationale. Il a consacré toute sa vie à l'indépendance et à la liberté du pays, tout en contribuant à la lutte de l'humanité progressiste pour la conscience, la dignité humaine, la paix mondiale et l'amitié entre les peuples. Il y a exactement 57 ans, il lisait ses derniers vœux du Nouvel An au Parti et au peuple. Plus d'un demi-siècle après, son image reste gravée dans les cœurs, insufflant une force constante à la nation sur sa voie de développement.

Devant l'autel du Président Hô Chi Minh, le président Luong Cuong a promis, aux côtés du Parti, du peuple et de l'armée, de promouvoir la force. Il a réaffirmé la volonté de poursuivre l’étude et le suivi de la pensée, de la moralité et du style de vie de Hô Chi Minh.

Photo : VNA/CVN

Le bâtiment du Bac Bô Phu, situé au 2 rue Lê Thach à Hanoï, constitue un site historique spécial lié aux tournants majeurs de la nation. Ce fut le centre de la prise du pouvoir par le peuple de la capitale lors de la Révolution d'Août 1945. Le Président Hô Chi Minh et le gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam y ont travaillé de la fin de cette révolution jusqu'au déclenchement de la résistance nationale en 1946. Ce lieu porte également l'empreinte des exploits héroïques du Régiment de la capitale aux premiers jours du combat.

L'hommage rendu par le chef de l'État à la Maison 67 et au Bac Bô Phu en ce dernier soir de l'année du Serpent illustre la tradition nationale "en buvant l'eau, on pense à la source" ainsi que la reconnaissance infinie du Parti, de l'État et du peuple envers le Président Hô Chi Minh.

À cette occasion, le président Luong Cuong a adressé ses vœux les plus chaleureux aux cadres, fonctionnaires et employés du site du Palais présidentiel ainsi qu'à ceux de l'Office présidentiel. Il a exprimé le souhait de voir ce collectif continuer à redoubler d'efforts pour accomplir avec excellence toutes les missions confiées par le pays.

VNA/CVN