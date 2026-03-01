Pêche INN : les autorités intensifient les inspections à Hô Chi Minh-Ville

Du 26 février au 1 er mars, une mission du Commandement des gardes-frontières, conduite par le colonel Trân Tuân Anh, chef adjoint d’état-major des gardes-frontières, a procédé à une inspection du dispositif de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

L’inspection a porté sur la diffusion et la mise en œuvre des résolutions, directives, plans et instructions des autorités supérieures relatives au renforcement de la lutte contre l’INN ; sur le traitement des infractions ; ainsi que sur la gestion, l’inspection et le contrôle des navires de pêche à l’entrée et à la sortie des ports, notamment ceux ne remplissant pas les conditions légales d’exploitation.

À l’issue de la mission, le chef de la délégation a demandé aux unités concernées d’ajuster et de redéployer leurs effectifs et leurs moyens afin d’intensifier les patrouilles, les contrôles et la gestion des mouvements des navires de pêche. Une attention particulière devra être accordée aux îles, aux estuaires et aux zones côtières où se concentrent de nombreux bateaux non immatriculés, non enregistrés, dépourvus de licence de pêche ou non équipés de dispositifs de surveillance par satellite (VMS), afin de détecter et de sanctionner rapidement toutes les infractions.

Photo : VNA/CVN

Les autorités locales sont également appelées à exploiter efficacement les logiciels "Système VMS", "Gestion et contrôle des navires de pêche" et "Traçabilité des produits", à accélérer le traitement des dossiers d’infractions en suspens et à clore les procédures conformément aux dispositions légales en vigueur. La coordination avec les services compétents devra être renforcée afin d’assurer un suivi strict tant des navires immatriculés dans la ville que de ceux provenant d’autres provinces opérant dans ses eaux.

Au 25 février, Hô Chi Minh-Ville comptait 4.455 navires de pêche, dont 1.618 mesurant de 6 à moins de 12 m, 610 de 12 à moins de 15 m et 2. 227 de plus de 15 m.

VNA/CVN