Hommage national à Pham Van Dông, figure majeure de la révolution et artisan du renouveau

Le 1 er mars au matin, à Mô Duc, dans la province de Quang Ngai (Centre), le Comité provincial du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Front de la Patrie du Vietnam de Quang Ngai ont organisé la cérémonie commémorant le 120ᵉ anniversaire de la naissance du Premier ministre Pham Van Dông (1 er mars 1906).

>> Le secrétaire général du Parti rend hommage au feu Premier ministre Pham Van Dông

>> Le leader du Parti rend hommage à feu le Premier ministre Pham Van Dông

Photo : VNA/CVN

Avant la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné de dirigeants et d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, a offert de l’encens en hommage au feu dirigeant et planté un arbre commémoratif dans le site mémoriel qui lui est dédié à Mô Duc.

La cérémonie, organisée au site commémoratif de Pham Van Dông, comprenait un programme artistique, la projection d’un film documentaire retraçant sa vie et son œuvre, ainsi qu’un hommage officiel.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que Pham Van Dông avait bénéficié de la confiance du Parti et du Président Hô Chi Minh, qui lui confia de lourdes responsabilités, allant de la direction de la résistance et de la construction nationale à la gestion des finances et des affaires étrangères. Il exerça notamment la fonction de Premier ministre pendant plus de trois décennies (1955-1987).

À la tête du gouvernement, il contribua à guider le pays à travers des périodes d’extrême difficulté : la construction du socialisme au Nord, le soutien au front sud durant la guerre de résistance contre les agresseurs américains, puis la reconstruction et le développement national après la réunification.

Photo : VNA/CVN

Pham Van Dông fut également l’un des dirigeants ayant posé les bases de la politique de Dôi moi (Renouveau). Face aux limites du mécanisme de gestion centralisé et subventionné d’après-guerre, il chercha très tôt des solutions innovantes en matière de gestion et de production, contribuant ainsi à l’élaboration de la ligne de renouveau du Parti.

Son nom reste associé à des ouvrages majeurs symbolisant l’intelligence et la détermination du peuple vietnamien, tels que la centrale hydroélectrique de Hoa Binh et le complexe sidérurgique de Thai Nguyên.

Dans le domaine idéologique et journalistique, il fut un théoricien brillant, auteur de travaux d’une grande portée stratégique, dont la valeur demeure intacte aujourd’hui. Sur le plan diplomatique, il s’illustra par une vision stratégique, une finesse d’analyse et une grande souplesse, incarnant le style diplomatique inspiré de Hô Chi Minh.

Homme proche du peuple, il consacra sa vie au service de la nation, attentif aux aspirations populaires. Il demeure un exemple éclatant de morale révolutionnaire : fidélité absolue au Parti et à la patrie, dévouement au peuple, esprit d’initiative et sens des responsabilités, intégrité, lutte constante contre la bureaucratie, la corruption et le gaspillage.

Le chef du gouvernement a affirmé que la vie et l’œuvre de Pham Van Dông laissent de nombreuses expériences précieuses et concrètes pour la construction et le développement du pays aujourd’hui. Il a exprimé la profonde gratitude du Parti, de l’État et du peuple, et réaffirmé la détermination de poursuivre et de valoriser l’héritage laissé par ce dirigeant historique au service d’un Vietnam prospère, puissant, civilisé et heureux, résolument engagé sur la voie du socialisme.

VNA/CVN