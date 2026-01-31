Le président de l’AN rend hommage à de feu dirigeants vietnamiens

À l’occasion du 96 e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) et des préparatifs du Nouvel An lunaire du Cheval, durant sa visite de travail dans la province de Vinh Long (Sud), le président de l’Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân et sa suite ont allés rendre hommage à d’illustres dirigeants nationaux originaires de cette localité.

Au site commémoratif dédié à Pham Hùng, situé dans la commune de Long Hô, le président de l’AN a salué la mémoire d’un combattant communiste exemplaire et d’un leader de grand prestige. Ancien président du Conseil des ministres (1912-1988), Pham Hùng fut un disciple éminent du Président Hô Chi Minh. Sa vie, marquée par 60 ans d'engagement révolutionnaire, demeure un modèle de vertu, de loyauté absolue envers le Parti et de dévouement total à l'indépendance nationale ainsi qu'au bonheur du peuple.

Dans la commune de Trung Thành, le plus haut législateur et sa délégation ont brûlé des bâtonnets d'encens en mémoire de l’ancien Premier ministre Vo Van Kiêt. Ce dirigeant d'exception a marqué l'histoire contemporaine du pays par son style de travail démocratique, sa capacité à lier la théorie à la pratique et son audace créatrice. Pionnier de l’œuvre de Dôi Moi (Renouveau), il a laissé une empreinte indélébile dans l’intégration et le développement du pays, incarnant l'esprit d'initiative et de responsabilité au service de la Patrie.

Le même jour, le chef de de l’organe législatif s'est rendu auprès des familles du feu vice-Premier ministre Truong Vinh Trong et du général Lê Van Dung pour honorer leur mémoire.

Truong Vinh Trong fut un exemple de courage et de loyauté envers la nation. Quant au général Lê Van Dung, "Héros des forces armées populaires", il a incarné la sagesse et l'éthique des grands chefs militaires de l'ère Hô Chi Minh, œuvrant sans relâche pour l'indépendance et le socialisme.

