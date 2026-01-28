Le président Luong Cuong rend visite aux anciens dirigeants de l'État et du Parti

Le président de la République, Luong Cuong, a rendu visite aux anciens présidents de la République, Nguyên Minh Triêt et Truong Tân Sang, et a présenté ses condoléances aux familles de plusieurs anciens dirigeants du Parti et de l'État à Hô Chi Minh-Ville le 28 janvier, à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt).

Photo : VNA/CVN

S'adressant aux anciens dirigeants pour les informer des principales réalisations du pays au cours de l'année écoulée et du succès du XIVe Congrès national du Parti, le président Luong Cuong a déclaré que le Congrès avait défini les orientations et les politiques de développement national pour les années à venir, incitant l'ensemble du Parti, le peuple et les forces armées à œuvrer à la réalisation des deux objectifs du centenaire et à faire entrer le pays dans une nouvelle ère de prospérité, de civilisation et de développement florissant.

Il s'est enquis de la santé des deux anciens présidents et leur a exprimé sa profonde reconnaissance et sa gratitude pour leur contribution significative à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. Il a formulé l'espoir qu'ils mettraient leur sagesse et leur précieuse expérience au service de la construction et du développement national dans cette nouvelle ère.

De leur côté, les anciens présidents se sont félicités des progrès considérables accomplis par le pays au cours de l'année écoulée et ont affirmé leur conviction que, suite au succès du XIVe Congrès national du Parti, le Vietnam entrerait dans une nouvelle ère de développement rapide et durable, marquée par des réussites encore plus grandes. Ils ont également partagé des opinions responsables, témoignant de leur profond engagement envers la construction et la défense nationales.

À cette occasion, le président Luong Cuong a offert des cadeaux du Têt aux deux anciens dirigeants et leur a adressé, ainsi qu'à leurs familles, ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite, leur souhaitant un joyeux et chaleureux Têt.

Le même jour, le président Luong Cuong a fait brûler de l'encens en mémoire des anciens secrétaires généraux du Parti, Lê Duân et Nguyên Van Linh, communistes inébranlables et disciples éminents du Président Hô Chi Minh. Durant plus de soixante ans d'activité révolutionnaire, dont vingt-six années consécutives en tant que premier secrétaire et secrétaire général du Comité Central du Parti, Lê Duân a apporté une contribution significative à la cause de la libération et de la réunification nationales, ainsi qu'à l'édification du socialisme, contribuant ainsi au développement national du Vietnam. Parallèlement, Nguyên Van Linh s'est distingué comme un dirigeant du Parti résolu et créatif, incarnant l'esprit d'audace intellectuelle, d'audace d'action et d'audace de responsabilité envers le Parti et le peuple.

Photo : VNA/CVN

Rendant hommage au Président du Conseil des affaires d'État Vo Chi Công, le président Luong Cuong a exprimé sa profonde gratitude pour la contribution exceptionnelle du défunt dirigeant à la lutte pour la libération de la nation et à la cause de la construction et de la défense nationales.

Au domicile du défunt Président de la République, Lê Duc Anh, le président Luong Cuong a fait brûler de l'encens en hommage à la contribution majeure du défunt dirigeant à la lutte pour la libération et la réunification de la nation, ainsi qu'à la cause de la construction et de la défense nationales. Grâce à sa vision stratégique, Lê Duc Anh a joué un rôle déterminant dans la rénovation et le développement du pays, en renforçant les relations extérieures et en consolidant la position de la nation sur la scène internationale.

Le président Luong Cuong s'est enquis de la vie quotidienne, des études et du travail des familles des défunts dirigeants du Parti et de l'État. Il leur a souhaité santé, bonheur et réussite, les encourageant à perpétuer les traditions familiales et les réalisations passées, tout en contribuant au mieux à la nation et au peuple.

VNA/CVN