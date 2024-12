Entrevue entre Trân Thanh Mân et le président singapourien Tharman Shanmugaratnam

Le président Tharman Shanmugaratnam a souligné que la visite officielle du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân à Singapour est une activité importante, avant des grands événements entre les deux pays en 2025, contribuant à porter les relations bilatérales à un niveau plus fort et plus pratique.

En qualité du président de l’AN du Vietnam, Trân Thanh Mân a exprimé sa joie pour sa première visite officielle à Singapour. Félicitant Singapour pour avoir maintenu une dynamique de croissance positive et avoir mis en œuvre de nombreuses politiques appropriées pour soutenir la population, en particulier les personnes à faible revenu, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a exprimé sa confiance que Singapour va construire une nation "dynamique, inclusive, juste et compétitive, résiliente et unie", une société inclusive et multiethnique.

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a informé le président de Singapour des résultats de l’entretien entre les deux présidents de l'Assemblée nationale, notamment les principales orientations et mesures visant à promouvoir les relations de coopération entre les deux pays et entre les deux parlements, en particulier dans tous les domaines politiques, diplomatique, économique, commerciale, de sécurité, de défense, d’éducation, de formation, d’échange culturel et entre les peuples.

Renforcer la coopération des deux organes législatifs

Appréciant le rôle de leadership du président, Trân Thanh Mân a demandé au président Tharman Shanmugaratnam de soutenir la mise en œuvre efficace de l'accord de coopération entre les deux parlements signé en 2022, contribuant ainsi à la coopération entre les deux législatures. Cette coopération est devenu l'un des canaux importants du partenariat stratégique Vietnam-Singapour, créant ainsi une prémisse pour améliorer des relations bilatérales dans les temps à venir.

Trân Thanh Mân a proposé à Singapour et au président Tharman Shanmugaratnam d'accélérer la mise en œuvre de l'accord sur le programme de formation des cadres moyens et supérieurs du Parti communiste du Vietnam à Singapour pour la période 2024-2026, d'augmenter le nombre de bourses d'études, d'étendre les programmes tels que le Programme de leadership potentiel destiné aux cadres vietnamiens de différents échelons.

Le président singapourien a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir l'amélioration de la qualité des ressources humaines du Vietnam, invitant les deux parties à optimiser les modèles de coopération exemplaires, dont le parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP), tout en explorant de nouvelles perspectives dans les domaines de la transformation numérique et du marché des crédits carbone, renforçant la coopération énergétique, notamment l'interconnexion des réseaux électriques de l'ASEAN, accélérant le projet du groupe Sembcorp et de la compagnie générale par actions des services techniques gazo-pétroliers du Vietnam (PTSC), ainsi que promouvant des échanges culturels et touristiques.

Les dirigeants ont affirmé continuer à créer des conditions favorables à l'Association d'amitié Vietnam - Singapour et aux habitants vivant et travaillant dans les deux pays respectifs, contribuant au développement socio-économique bilatéral.

S’agissant de questions d'intérêt commun et de coopération au sein des mécanismes multilatéraux, les deux parties ont convenu de maintenir une coordination étroite lors des forums et organisations multilatérales, notamment aux Nations Unies, à l'ASEAN, à l'APEC et aux forums parlementaires. Ils ont réaffirmé la position constante de l'ASEAN concernant la résolution pacifique des différends en Mer Orientale, conformément au droit international et particulièrement à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), en vue d'assurer l’environnement stable et le développement durable de la région.

